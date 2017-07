Papildināts! Zēns atrasts :( Gaujā pazudis 12 gadus vecs zēns – Valsts policija aicina uzmanīt savas atvases

Papildinājums: Pirmdienas pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Gaujas upi Valmierā, kur zem ūdens bija pazudis apmēram 12 gadus vecs zēns, kurš tobrīd kopā ar vēl diviem zēniem bija devies peldēties. Pēc četru dienu ilgušiem glābšanas darbiem, šodien īsi pirms plkst. 11.00 ūdenslīdēji noslīkušo zēnu atrada.





Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem un ik gadu tieši vasaras mēneši (jūnijs, jūlijs un augusts) ir tie mēneši, kuros nelaimes uz ūdens notiek visbiežāk - 2016.gadā atpūta pie ūdens vasaras mēnešos traģiski beidzās 44 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri noslīka.





VUGD aicina vecākus ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus, kas saistīti ar atpūtu pie ūdens. Iesakām peldēties tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”), vai, ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Kā arī visdrošāk būs, ja bērni nedosies peldēties vienatnē, bet to darīs pieaugušo klātbūtnē.

3.jūlijā, pulksten 18:39 no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemta informācija, ka Valmierā, pie Krāču ielas peldētavas, Gaujas upē, pazudis 2005.gadā dzimis bērns. Joprojām notiek meklēšanas pasākumi.

Šobrīd zināms, ka trīs zēni briduši un spēlējušies upes krastā, taču viens no tiem nejauši iekāpis upes gultnes bedrē. Straume to ierāvusi dziļāk upē un puika pazudis zem ūdens. Gan zēni, gan arī vietējais makšķernieks, no pretējā upes krasta, centušies glābt puisi, taču nesekmīgi. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

Valsts policija aicina neatstāt savas atvases vasaras brīvlaikā vienus pašus, kā arī noskaidrot to, kur bērni dodas spēlēties vai pavadīt laiku. Nozīmīgi arī uzmanīt jauniešus un bērnus, kuri atrodas pie ūdens tilpnēm vai spēlējās tajās.