Policija brīdina! KRĀPNIEKI!

Pēdējā laikā arvien biežāk VP Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēta informācija par krāpnieciskiem gadījumiem interneta portālos, kad tiek pārdota lauksaimniecības tehnika, prasot drošības naudu, kad nauda saņemta, prece pircējam netiek piegādāta.

Lai iedzīvotāji neciestu no krāpnieciskām darbībām, policija brīdina būt uzmanīgiem, un pirms veicot līdzīga rakstura darījumus ar nepazīstamām personām, izvērtēt, vai šī persona ir uzticama, piemēram, ievadot viņa tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu kādā no interneta meklēšanas programmām, ja rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām vai to mēģinājumu, lūgums nekavējoties informēt policiju, zvanot pa tālruni 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī.