Policija lūdz palīdzēt atpazīt zagli

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 64 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 7 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 16 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 13 nodarījumi pret īpašumu.





Aizvadītajā diennaktī, Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā, reģistrēti 10 ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu cietušo. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies pieci vadītāji. Noformēti 120 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 37 bija par ātruma pārsniegšanu.





21.septembrī, laika posmā no pulksten 15:00 līdz pulksten 16:35 Valmierā, Jumaras ielā, no automašīnas “Renault Master” tika nozagtas transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes. Nozagtās numura zīmes piestiprinātas automašīnai “Volkswagen”, kuras vadītājs, pulksten 16:35 Valmierā, Ausekļa ielā, degvielas uzpildes stacijā iepildīja 129,59 litrus dīzeļdegvielas par kopējo vērtību 139,18 eiro. Vadītājs no notikuma vietas aizbrauca, nesamaksājot par degvielu. Policija noskaidro notikušā apstākļus un lūdz atsaukties notikuma aculieciniekus, zvanot pa tālruni 110.





21.septembrī, pulksten 11:50 Madonas novadā, Bērzaunes pagastā, 1951.gadā dzimis vīrietis, savā dzīvesvietā, uzglabāja 159160 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī 181,7 litrus nelikumīgas izcelsmes alkohola. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.