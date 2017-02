Nezinu, kas šoreiz tur noticies, bet smilteniešiem krietni vajadzētu piestrādāt pie gājēju pāreju apgaismošanas. Gan šajā krustojumā, gan pie TOPa, gan pie apļa. Reizēm gājēju ir pagrūti pamanīt, it sevišķi, ja gājējs bez atstarotāja un vēl pretī brauc automašīna. Starp citu, vismaz reizi gadā, tieši tumšā laika periodā vismaz viens gājējs tiek notrieks uz gājēju pārejas. Cilts virsaišiem tā kā vajadzētu beidzot uzņemties rūpes par savas cilts iedzīvotājiem...

nazis.ass

Piestrādāt vajadzētu! Vismaz pie gājēju pārejām vajadzētu uzlikt normālu apgaismojumu, nevis tos jaunos, modernos, energoekonomiskos LED vai vēl kaut ko, kas itkā dod nenormālas jaudas gaismu, bet tās kvalitāte ir ļoti apšaubāma. Šī gaisma neatstaro pilnu spektru, atšķirībā no kvēlspuldzēm, pat košs apģērbs kļūst melns. To pašu var teikt arī par auto ksenona lukturiem - ceļa zīmes redz 2 km attālumā, bet no policista koši zaļās atstarojošās vestes redz tikai baltās atstarojošās joslas.

pirms dienas, 2017.02.01 19:51