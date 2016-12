Smiltenē jauniešiem pēc konflikta nepieciešama mediķu palīdzība

Aizvadītā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēta informācija par 66 gadījumiem, kad iedzīvotāji pēc palīdzības vērsušies policijā vai konstatēts, ka noticis noziegums. Reģistrēta informācija par 9 noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu (nav reģistrētas zādzības no tirdzniecības vietām, reģistrēts 1 mantas tīšas iznīcināšanas un bojāšanas gadījums).

Reģistrēta informācija par 16 nodarījumiem pret sabiedrisko kārtību un 18 noziedzīgi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību.

Reģistrēta informācija par 12 ceļu satiksmes negadījumiem. Divos negadījumos cietuši 3 cilvēki. Reģistrēti 3 gadījumi, kad automašīnas vadītāji pie stūres sēdušies alkohola reibumā. Par ātruma pārsniegšanu sastādīti 18 administratīvā pārkāpuma protokoli, par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 73 administratīvā pārkāpuma protokoli.

23.decembrī, pēc pusnakts, Smiltenē starp vairākām personām izcēlies konflikts, kura rezultātā miesas bojājumus guvuši divi jaunieši – 1993.gadā dzimis jaunietis un 1998.gadā dzimis jaunietis. Cietušajiem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība, policija noskaidro notikušā apstākļus.

23.decembrī, pēc pusnakts, Valmierā, Tērbatas ielā pagaidām nenoskaidrota persona nodarījusi miesas bojājumus 1988.gadā dzimušam vīrietim, kurš nogādāts policijā. Policija noskaidro notikušā apstākļus un iesaistītās personas.

22.decembrī saņemta informācija, ka Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā kādā īpašumā nolauzta un aiznesta izkārtne “Privāta teritorija”. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

22.decembrī, Valmieras policijā tika saņemts zvans par kādu kravas automašīnu Patversmes ielā, kas ar savu braukšanas stilu apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus, kas rada aizdomas, ka vadītājs, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Policija uz šo informāciju nekavējoties reaģēja, noskaidroja automašīnas atrašanās vietu un tā tika apturēta. Vadītājam tika veikta alkohola koncentrācijas izelpā pārbaude, taču alkohola reibums vadītājam netika konstatēts un viņš varēja turpināt ceļu.

22.decembrī, Valmieras policijā nogādātas mantas, kas atrastas sabiedriskā transporta pieturā Valmierā, Rīgas ielā 4. Tur atrasta soma ar trīs kurpju pāriem un maisiņš ar dažādām drēbēm. Policija aicina atsaukties atrasto mantu īpašnieku vai īpašnieci un ierasties pēc tām Valmieras policijas iecirknī – Valmierā, Garā ielā 4. Vienlaikus policija pateicas godprātīgajam iedzīvotājam, kurš informēja par atrastajām mantām.

22.decembrī saņemta informācija par zādzību Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, kur, atlaužot kādā īpašumā esošās klēts durvju slēdzeni, iekļūts telpās un nozagts ūdens sūknis un citas mantas. Aizdomās par zādzības izdarīšanu, policija aizturēja kādu 1962.gadā dzimušu vīrieti. Nozagtās mantas atgūtas.

22.decembrī, ap pulksten 9:30, Smiltenes novadā, Smiltenes pagastā, autoceļa Smiltene – Velēna – Gulbene 5.kilometrā pieķerts iereibis kravas automašīnas vadītājs. 1964.gadā dzimušais vīrietis automašīnu vadīja, esot 1,07 promiļu reibumā. Vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.decembrī, ap pulksten 12:30, Priekuļu novadā, Liepas pagastā, uz vietējas nozīmes ceļa pieķerts iereibis automašīnas VW Passat vadītājs. 1974.gadā dzimušais vīrietis automašīnu vadīja, esot 1,84 promiļu reibumā. Vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.decembrī, ap pulksten 17:00, Beverīnas novadā, Kauguru pagastā, autoceļa Valmiera – Smiltene 5.kilometrā pieķerts iereibis automašīnas Volvo vadītājs. 1959.gadā dzimušais vīrietis automašīnu vadīja, esot 1,68 promiļu reibumā. Vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.decembrī, pēc pulksten 1:00, Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 27.kilometrā pieķerts iereibis automašīnas VW Golf vadītājs. 1984.gadā dzimušā vadītāja izelpā konstatētas 2,16 promiles alkohola. Vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.decembrī, ap pulksten 9:30, Madonas novadā, Bērzaunes pagastā, autoceļa Bērzaune – Vestiena – Ērgļi 11.kilometrā sadūrušās divas automašīnas. Negadījumā vieglas traumas guvusi 1982.gadā dzimusi sieviete un 2007.gadā dzimis zēns. Sākotnējā informācija liecina, ka mirkli pirms sadursmes no ceļa nobrauca un iebrauca grāvī 1982.gadā dzimušās sievietes vadītā automašīna VW Golf. Pēc tam 1951.gadā dzimušā vīrieša vadītā automašīna VAZ, tieši šajā pat ceļa posmā, arī nobrauca no ceļa, iebrauca grāvī un ietriecās jau grāvī esošajā VW Golf. Negadījumā vieglas traumas guva VW Vadītāja un 2007.gadā dzimušais pasažieris, cietušie nogādāti slimnīcā. Savukārt VAZ vadītājs un 1952.gadā dzimušais pasažieris no medicīniskās palīdzības atteikušies.

22.decembrī, pēc pulksten 18:05, Mazsalacas novadā, Mazsalacas pagastā, uz autoceļa Ramata – Mazsalaca – Vilzēni – Dikļi avarēja 1997.gadā dzimušas jaunietes vadītā automašīna VW Passat Variant. Sākotnējā informācija liecina, ka vadītāja nav novaldījusi automašīnu, tā nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās ceļa malā esošajā ceļa zīmē. Negadījumā traumas guva automašīnas vadītāja, kura nogādāta slimnīcā. Policija noskaidro visus negadījuma apstākļus.