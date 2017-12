Trikātas pagastā autoavārija

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 74 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 8 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 19 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 19 nodarījumi pret īpašumu.





Aizvadītajā diennaktī, Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā, reģistrēti 11 ceļu satiksmes negadījumi. Divos no negadījumiem saņemta informācija par trijiem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs vadītāji. Noformēti 77 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 26 bija par ātruma pārsniegšanu.





27.decembrī, pulksten 08:00 Beverīnas novadā, Kauguru pagastā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 8 kilometrā, 1960.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Fiat”, neizvēlējās laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vadītāja, kā arī 2010.gadā dzimusi meitene. Abas cietušās nogādātas tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





27.decembrī, pulksten 08:45 Beverīnas novadā, Trikātas pagastā, autoceļa Valmiera – Smiltene 18 kilometrā, 1976.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Seat”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā nebija cietušo. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





27.decembrī, pulksten 08:20 Apes novadā, autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 174 kilometrā, virzienā uz Rīgu, 1970.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Daf”, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Lai izvairītos no sadursmes ar priekšā saslīdējušo smago automašīnu, 1981.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Daf”, strauji bremzēja, kā rezultātā spēkrats nobrauca no ceļa braucamās daļas un ieslīdēja grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā netika saņemta informācija par cietušajiem, bojātas automašīnas. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





28.decembrī, pulksten 00:29 Madonas novadā, Madonā, Nagates ielā, 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja mopēdu “Delta” bez transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmēm, kā arī bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām. Vīrietis bija arī alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 1,69 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.