Valkā - autoavārija

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 22.septembra līdz 25.septembrim, saņemta informācija par 241 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 36 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 78 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 32 nodarījumi pret īpašumu.





Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēts 36 ceļu satiksmes negadījums. Piecos no negadījumiem saņemta informācija par pieciem cietušajiem un vienu bojāgājušo. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 8 vadītāji. Noformēti 334 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 177 bija par ātruma pārsniegšanu.





22.septembrī, Valkas novadā, Valkā, Rīgas ielā notika triju automašīnu sadursme starp 1995.gadā dzimušā vadīto automašīnu “Opel Astra”, 1969.gadā dzimušās sievietes vadīto automašīnu “Volkswagen Golf” un 1975.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu “Volkswagen Transporter”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Volkswagen Golf” vadītāja, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





22.septembrī, pulksten 11:45 saņemta informācija no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ka Limbažu novadā, Limbažu pagastā, tukšā graudu kaltes bunkurā, veicot tīrīšanas darbus, iekritis 1959.gadā dzimis vīrietis, kurš no gūtajā traumām gājis bojā. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.





23.septembrī, pulksten 17:10 Varakļānu novadā, Varakļānos, autoceļa Tiltagals – Mežastrodi – Varakļāni, 1998.gadā dzimusi sieviete vadīja automašīnu “Audi”, kura nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas pasažieri - 1998.gadā dzimusi sieviete un 1996.gadā dzimis vīrietis. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





24.septembrī, pulksten 05:02 Kocēnu novadā, Kocēnu pagastā, autoceļa Mujāni – Zilākalna stacija, 1992.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Mercedes-Benz”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās kokā. Ceļu satiksmes negadījumā, no gūtajām traumām, notikuma vietā bojā gāja automašīnas vadītājs, taču pasažiere, 1995.gadā dzimusi sieviete, nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Sievietei konstatēts reibums 1,48 promiles. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.





24.septembrī, saņemta informācija, ka pulksten 12:16 Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā, upē Gauja, pie Gūdu klintīm, apgāzusies laiva, kurā atradās 1982.gadā dzimusi sieviete un divi bērni – 2005.gadā un 2006.gadā dzimušas meitenes. Izbraucot glābšanas dienestiem, noskaidrojies, ka laiva aizķērusies uz sanestajiem kokiem. Sieviete un bērni nodoti mediķu aprūpē, dzīvībai briesmas nedraud. Jāpiebilst, ka visas laivotājas bija uzvilkušas glābšanas vestes, kuras pasargāja cietušo dzīvības. Policija noskaidro notikušā apstākļus.





Aizvadītajās brīvdienās saņemta informācija par trīs personām, kuras, dodoties mežā, apmaldījušās. 22.septembrī, pulksten 16:25 Alūksnes novadā, Ziemera pagastā, apmaldījās 1960.gadā dzimis sēņotājs, taču 23.septembrī, pulksten 08:00 Valkas novadā, mežā ogojot, apmaldījusies Igaunijas pilsone. 23.septembrī arī saņemta informācija par pazudušu ogotāju Alojas novadā, Alojas pagastā, kur purvā apmaldījusies 1980.gadā dzimusi sieviete. Visos gadījumos personas tika atrastas un to dzīvībai briesmas nedraud. Valsts policija atgādina, ka dodoties mežā vienmēr līdzi jābūt uzlādētam mobilajam telefonam, kā arī par apmaldīšanos policiju jāinformē nekavējoties! Diennakts gaišais laiks ar vien vairāk sarūk, tāpēc arī meklēšanas pasākumu laiks paliek ar vien īsāks. Piemēram, vienā no brīvdienu gadījumiem, par personas bezvēsts prombūtni glābšanas dienestus informēja tikai pulksten 18:25. Šajā laikā, it īpaši mežā, sāk krēslot un pasliktinās redzamība. Jāatceras arī, ka rudenī gaisa temperatūra strauji pazeminās, līdz ar to apmaldīšanās gadījumā, ātrāk iestāsies ķermeņa atdzišana. Valsts policija aicina sēņot un ogot droši.