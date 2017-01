Valmieras policija lūdz palīdzību 43 gadus vecas sievietes meklēšanā

Bezvēsts pazudusi Meškova Jeļena dzimusi 1973.gadā. 2017.gada 18.janvārī plkst. 19:40 izkāpusi no mikroautobusa, kas braucis no Vācijas uz Latviju. Sieviete izkāpusi degvielas uzpildes stacijā NEAR ESSENEL uz autobāņa. Cik zināms no radiniekiem, tad J. Meškova ir braukusi ar TAXI Nr.050713700 uz Brēmeni.

Sievietes pazīmes- augums 168 cm, apaļīgas miesasbūves, mati īsi, kastaņbrūnā krāsā, acis brūnas, tetovējums ar bumerangu uz labā pleca. Bija ģērbusies- melnas krāsas mētelī ar kapuci, melnas krāsas džemperī, melnas krāsas biksēs, melnas krāsas garos zābakos, līdzi bija melnas krāsas čemodāns un melnas krāsas rokassomiņa.

Policija lūdz vērīgi aplūkot attēlā redzamo sievieti un, ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par viņas atrašanās vietu, lūdzam informēt pa tālruņiem 110 vai 64201354.

Policija jau iepriekš pateicas par sniegto palīdzību.