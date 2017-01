Bilskā eksplodējis malkas apkures katls

Laika posmā no šā gada 9.janvāra plkst. 6.30 līdz 10.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vidzemē saņēma piecus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, bet divus uz glābšanas darbiem.

Vakardien plkst. 8.43 VUGD saņēma izsaukumu uz Helēnas ielu Alūksnē, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkas ceturtā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas 5m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta apmēram 50 gadus vecs vīrietis, kurš bija saindējies ar dūmiem un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 9.23 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 16.01 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Smiltenes novada Bilskas pagastu, kur vienstāvu dzīvojamās mājas pagrabā bija eksplodējis malkas apkures katls, bojāta pagraba starpsiena 2m2. Ugunsdzēsēji glābēji palīdzēji noslēgt apkures un ūdens apgādes sistēmu.

Plkst. 23.11 tika saņemts izsaukums uz Cesvaines novada Cesvaines pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas, gulta un starpsiena 5m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas evakuēja astoņus cilvēkus, no kuriem apmēram 55 gadus vecs vīrietis bija saindējies ar degšanas produktiem un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 00.07 ugunsgrēks tika likvidēts.

VUGD apkopotā statistika par ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās liecina, ka lielākā daļa ugunsgrēkos bojāgājušo miruši nevis no apdegumiem, bet gan no saindēšanās ar toksiskiem produktiem, kas rodas, sadegot mājoklī esošajiem sadzīves priekšmetiem un mēbelēm. Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad cilvēki guļ un nepamana ugunsgrēka izcelšanos, tāpēc lielākā daļa bojāgājušo nosmakuši dūmos vai sadeguši savās guļamistabās. Pasaules prakse rāda, ka ugunsgrēka autonomo detektoru jeb dūmu detektoru pielietošana ir efektīvs risinājums, kas, savlaicīgi signalizējot par sadūmojumu telpā, ļauj cilvēkiem izglābties, un līdz ar to samazina ugunsgrēkos cietušo un bojā gājuši skaitu. VUGD aicina iedzīvotājus iegādāties un savos mājokļos uzstādīt ugunsgrēku autonomos detektorus. Saskaņā ar jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem, kuri stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī, dūmu detektori ir jāuzstāda visos mājokļos līdz 2020. gada 1.janvārim.