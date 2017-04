Sestdien Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā notika novada atklātais čempionāts florbolā, kurā piedalījās sešas komandas – četras no mūsu novada, tostarp arī no Ērģemes un Vijciema, “Jager Bomber” no Ēveles pagasta un “Komandantstunda” no......

(Rakstā ir 2196 simboli...)