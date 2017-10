Būs izmaiņas sezonas maršrutos

Novados. SIA “VTU Valmiera” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare informē, ka no 1. oktobra pasažieriem jārēķinās ar izmaiņām sezonas maršrutos: Valka – Pedele – Ērģeme (svētdienās iziet no Valkas autoostas pulksten 17.50 un pulksten 18.25 no Ērģemes); Smiltene – Variņi – Palsmane – Gaujiena (sestdienās no Smiltenes autoostas pulksten 7.20 un pulksten 10.25 no Gaujienas) un Smiltene – Aumeisteri – Gaujiena (sestdienās no Smiltenes autoostas pulksten 12.25 un pulksten 15.20 no Gaujienas).