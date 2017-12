Dāvinās saldumu paciņas

Valkas novadā. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča informē, ka arī šogad novada dome ar Ziemassvētku saldumu paciņām iepriecinās novadā dzīvojošos bērnus un seniorus. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un pamatskolu skolēni paciņas saņems savās izglītības iestādēs. Savukārt par paciņu nogādāšanu pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes. Saldumus saņems bērni no piedzimšanas brīža līdz 9. klasei ieskaitot. Tie bērni, kuri neapmeklē Valkas izglītības iestādes, kā arī pilsētas seniori vecumā no 70 gadiem savas saldumu paciņas var saņemt pilsētas kultūras namā pie dežuranta darba dienās no pulksten 9 līdz 19. Paciņas varēs izņemt līdz 30. decembrim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.