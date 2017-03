Drīz finišēs zolīte

Palsmanes atklātajā čempionātā zolītē aizvadīta sestā kārta. Tajā sacentās 78 dalībnieki, informē sacensību organizators Valdis Paeglis.





Uzvarēja Juris Brigmanis no Baldones, sakrājot 40 punktus. Vēl labāko vidū iekļuva: 2. Guntis Podziņš no Alūksnes (38), 3. Ojārs Petrēvics no Durbes (35), 4. Ivars Briedis no Gulbenes (35), 5. Raimonds Skuja no Madonas (33), 6. Valērijs Mandrikovs no Rīgas (33), 7. Vladimirs Pudņikovs no Balviem (32).

Palsmanes zolītes čempionāta noslēdzošā septītā kārta notiks 8. aprīlī Palsmanes kultūras namā. “Kā jau ierasts, arī šoreiz sacensību dalībniekiem būs vakariņas,” sola V. Paeglis.