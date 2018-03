Viens no Valkas novada skaistākajiem un gaidītākajiem pasākumiem ir Lauku balle. Par to liecina kuplais saposušos apmeklētāju skaits, kas Valkā ierodas no visiem novada pagastiem. Aizvadītajā piektdienā jau piekto reizi Valkas pilsētas......

(Rakstā ir 2355 simboli...)