Intervijās aktīva dzīvesveida cilvēki no Smiltenes novada, draugi un paziņas no Vidzemes, Kurzemes un Zemgales ir stāstījuši, cik īpašs, ar labu, ģimenisku auru apveltīts un draudzīgs ir taku skrējienu seriāls “Stirnu buks”, kas no pavisam......

(Rakstā ir 3430 simboli...)