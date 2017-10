Izmainās darba laiki

Valkā. Novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa informē, ka muzejs no 2. oktobra līdz nākamā gada 14. maijam pāriet uz ziemas sezonas darba laiku. Tas nozīmē, ka no pirmdienas līdz piektdienai muzejs apmeklētājus gaidīs no pulksten 10 līdz 17, sestdienās – no pulksten 10 līdz 16. Svētdienās muzejs būs slēgts. Savukārt nākamsestdien, 14. oktobrī, pulksten 15 interesenti aicināti uz valcēnieša Jāņa Andreja Sīmaņa (1947–2016) piemiņas izstādes “Mirkli, apstājies!” atklāšanas pasākumu. Ieeja pasākumā – bez maksas. Izstāde būs apskatāma līdz 20. novembrim.