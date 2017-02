Konstatē gāzes noplūdi

Valkā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas komandieris Salvis Stepiņš informē, ka aizvadītajā ceturtdienā, 16. februārī, glābēji pirms pulksten 16 saņēma izsaukumu uz Mazo Ceriņu ielu. Ierodoties notikuma vietā, atklājās, ka netālu no garāžām deg atkritumu kaudze, no kuras aizdegusies arī pērnā zāle.Savukārt aizvadītājā piektdienā ugunsdzēsēji steidzās uz daudzdzīvokļu māju Rūjienas ielā 4. Kādā dzīvoklī, mainot gāzes balonu, tika konstatēta neliela gāzes noplūde no balona ventiļa. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji izvēdināja telpas un kopā ar speciālistiem konstatēja, ka briesmas nedraud.