Muzeja darba laiks maija brīvdienās

Valkā. Novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa informē, ka maija svētkos muzejs būs slēgts svētdien, 29. aprīlī, un pirmdien, 30. aprīlī, kā arī otrdien, 1. maijā. Savukārt

2. maijā muzejs strādās no pulksten 10 līdz 17, 3. maijā no pulksten 10 līdz 16,

4. maijā no pulksten 10 līdz 15 un 5. maijā no pulksten 10 līdz 16. L. Drubiņa aicina 4. maijā apmeklēt Baltā galdauta svētkus, kas sāksies pulksten 11.30.

Muzejā līdz 12. maijam apskatāma Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu izstāde “Tuvplāns”. Darbi ir izstādīti arī pilsētas kultūras namā, mākslas skolā un

J. Cimzes Valkas mūzikas skolā.