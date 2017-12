Petankisti ziedo labdarībai

Dienā pirms Ziemassvētku vakara Ērģemē norisinājās 2. Ziemassvētku labdarības turnīrs petanka trijnieku komandām.





Ērģemes pagasta sporta organizators Mārcis Krams informē, ka sacensībās startēja 10 komandas – trīs no Rīgas, viena no Naukšēniem un sešas vietējās no Ērģemes pagasta.Turnīrā uzvarēja rīdzinieki Juris Keišs, Aivids Švarcs un Kaspars Akmens, kuri finālā pārspēja ērģemiešus Leldi Stūri, Sandri Graudu un Imantu Zvirbuli. Trešajā vietā arī mājnieku komanda, kurā spēlēja Līga Ķībere, Mārtiņš Kreilis un Dainis Podnieks.

Turnīrā brīvprātīgi savāktie līdzekļi, cik nu kurš varēja atļauties, tika ziedoti labdarībai. Šoreiz saziedotā nauda ir dāvināta vienai ērģemiešu ģimenei, kurā ir cilvēks ar īpašām vajadzībām.