Pieci izsaukumi par vienu gadījumu

Latvijā. Naktī no 7. uz 8. februāri laika posmā no pulksten 23.46 līdz 1.54 ugunsdzēsēji glābēji saņēma piecus izsaukumus uz dažādiem ceļa posmiem autoceļā Rīga – Veclaicene, kur uz ceļa braucamās daļas bija izkrituši desmit lieli baļķi. “Lai atbrīvotu ceļa braucamo daļu no baļķiem, darbos iesaistījās Smiltenes, Apes un Cēsu posteņu ugunsdzēsēji glābēji,” informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa.