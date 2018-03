Lai pasargātu iedzīvotājus no saslimstības ar bīstamo kaiti – legionelozi jeb leģionāru slimību, karstā ūdens temperatūrai mājokļos jābūt ne zemākai par plus 55 grādiem. To paredz 6. marta Ministru kabineta sēdē apstiprinātie grozījumi......

(Rakstā ir 4425 simboli...)