Pirts – kārtībā

Strenčos. Sākot no rītdienas, 4. marta, apmeklētājiem pēc remonta atkal būs atvērta pašvaldībai piederošās publiskās pirts vīriešu nodaļa. Tur ir salabota pērtuves krāsns un pilnīgi no jauna uzmūrēts skurstenis.Tagad Strenču pirts strādās parastajā režīmā, sestdienās no pulksten 10 līdz 22 (biļetes pārdos līdz pulksten 21), informē pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa.