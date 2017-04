Rīko saietu diabēta pacientiem

VALKĀ. 29. aprīlī pulksten 10 Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā notiks Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļas saiets.Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Andris Dzenis informē, ka dienas kārtībā paredzēts runāt par izmaiņām medicīniskajā apkalpošanā.Daudzus diabēta pacientus varētu interesēt kaulu blīvuma noteikšana, kuru veic speciāliste no Rīgas. Kā allaž, bez maksas noteiks glikozes līmeni asinīs, asinsspiedienu un holesterīna līmeni. Būs arī aktuāla informācija par jaunākās paaudzes glikometriem un to lietošanu. Piedalīsies speciālisti no UAB “Pharma Baltic”, akciju sabiedrībām “Novo Nordisk” un “Roshe”.