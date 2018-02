Sacenšas bļitkotāji

Sestdien, 24. februārī, Ērģemes pagasta Turnā, Valžezerā norisinājās zemledus makšķerēšanas sacensības “Valda loms”. Sacensībās startēja 42 dalībnieki, tostarp sešas dāmas.

Ērģemes pagasta sporta organizators Mārcis Krams informē, ka šogad 1. vietā Jānis Anže no Valkas pagasta Sēļiem, 2. vietā Jānis Miezis (Kārķi), kuram arī dienas lielākais loms (asaris, 307 g), bet 3. vietā Žanna Dudzinska no Valkas. Tā dēvētā “koka medaļa” jeb 4. vieta šoreiz Andrejam Dudzinskim no Valkas.Pasākuma organizatori ir pateicīgi galvenajam atbalstītājam SIA “Valdis”, kā arī Valkas novada domei un Jānim Mednim (Ērģemes pagasta zemnieku saimniecībai “Sprīdīši”) par sarūpētajām balvām sacensību dalībniekiem. Par maltīti parūpējās SIA “KL Retail”.