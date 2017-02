Veicas vietējiem

Zolīte. Ir noslēgusies piektā kārta Palsmanes atklātajā čempionātā zolītē. Šī kārta ir ievērības cienīga ar to, ka beidzot labāko vidū iekļuva dalībnieki no Smiltenes un Valkas novadiem, uzsver sacensību organizators Valdis Paeglis.Piektajā kārtā pavisam 83 dalībnieku konkurencē uzvarēja smiltenietis Andris Ponciuss, sakrājot 40 punktus. Viņam seko: 2. Ojārs Petrevics no Liepājas (38 p.), 3. Vasilijs Kozlovs no Valkas (36), 4. Egīls Dālmanis no Saldus (35), 5. Liene Benhena no Rīgas (35), 6. Juris Brigmanis no Baldones (33), 7. Elgars Sapats no Baltezera (33).