Veiksmīgs starts badmintonā

Latvijas valsts simtgades un Latvijas Pašvaldību sporta veterānu 55. sporta spēlēs badmintonā veiksmīgi savas cīņas aizvadīja valcēniete Anete Zunte.

Vienspēlēs A. Zunte izcīnīja sudraba medaļu. Arī dubultspēlēs kopā ar rīdzinieci Ivetu Zosēnu un jauktajās dubultspēlēs pārī ar Olafu Krūzmētru no Jelgavas viņai līdzīgs panākums. Tātad pavisam kopā Anetei trīs sudraba medaļas. Viņa piebilst, ka šīs bija individuālās, nevis komandu sacensības. Sacentās 44 badmintonisti apvienotās vecuma grupās, sākot no 35+, vien jauktajās dubultspēlēs atsevišķi izdalīta 45+ grupa. Sacensībās piedalījās arī trīs badmintonisti no Vijciema pagasta, taču šoreiz pie medaļām netika.