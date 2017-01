Zolītē sīvas cīņas

Palsmanes pagasta atklātajā čempionātā zolītē aizvadīta ceturtā kārta, kurā sacentās 81 dalībnieks.





Ņemot vērā dalībnieku atsaucību, sacensību organizators Valdis Paeglis lēš, ka Palsmanes zolītes turnīrs ir lielākais Latvijā.

Ceturtajā kārtā sīvā konkurencē uzvarēja rīdzinieks Aivars Eņģevīrs, sakrājot 37 punktus.

Vēl pirmajā septiņniekā iekļuva: 2. Intars Gulbis no Valmieras (37 p.). 3. Elgars Sapats no Baltezera (36), 4. Agris Pumpucs no Mārupes (35), 5. Genādijs Jeršovs no Kalsnavas (34), 6. Ilmārs Stojašs no Gulbenes (33), 7. Egīls Dālmanis no Saldus (33). No Smiltenes novada šajā kārtā augstāko vietu izcīnīja Gints Krauklis.

Nākamā piektā kārta zolītes turnīrā Palsmanē notiks 12. februārī.