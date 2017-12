Degvielas cenas Latvijā ar 1. janvāri kļūs mazāk konkurējošas

Īstenojot jauno nodokļu reformu, no nākamā gada 1. janvāra 95E markas benzīna akcīzes nodoklis pieaugs par 4 eiro centiem litrā, savukārt dīzeļdegvielai – par 3,1 eiro centu litrā. Taču tas nebūt nav viss – tā kā akcīzes nodoklis tiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), tad gala patērētājam benzīna cenas pieaugums sagaidāms 4,8 eiro centu apmērā par 1 litru un dīzeļdegvielai par 3,8 eiro centiem litrā.





Arī kaimiņvalsts Igaunija no 1. janvāra atkārtoti paaugstinās akcīzes nodokli benzīnam, kas kopā ar PVN sastādīs plus 6,2 eiro centus litrā, savukārt dīzeļdegvielai akcīzes nodoklis mainīts netiks. Turklāt jāņem vērā, ka no 1. janvāra iebraucot Igaunijā būs jāiegādājas vinjete jeb autoceļu lietošanas nodeva tam autotransportam, kā svars pārsniegs 3,5 tonnas. Lietuvā gaidāms tikai neliels akcīzes nodokļa pieaugums dīzeļdegvielai, kas sastādīs 2 eiro centus litrā.





Šādas nevienmērīgas degvielas akcīzes nodokļa celšanas rezultātā, Baltijas valstu vidū sagaidāmas ievērojamas degvielas cenu starpības, kā rezultātā mēs nonāksim mazāk konkurējošā pozīcijā kā līdz šim.





Igaunijā gan sagaidāma krasākā cenu starpība, kur, salīdzinot ar Latviju, benzīna cena kļūs līdz pat 8 eiro centiem dārgāka par litru, savukārt dīzeļdegviela – par vairāk nekā 10 eiro centiem dārgāka par vienu degvielas litru. Tā kā Lietuvā akcīzes nodoklis tiks celts minimāli, tad degvielas cena kaimiņvalstī, atkarībā no degvielas uzpildes staciju ģeogrāfiskā izvietojuma, būs par aptuveni 4 eiro centiem lētāka nekā Latvijā.





Ir tikai likumsakarīgi, ka līdz ar akcīzes nodokļa kāpumu pieaugs loģistikas izmaksas, kā rezultātā gala patērētājam būs jāsamierinās ar cenu kāpumu arī citās preču un pakalpojumu kategorijās.