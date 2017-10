Mums raksta: Teātris bez biksēm

Līdz šim Smiltene varēja lepoties ar novada iedzīvotāju iespēju laiku plānot minūti minūtē, jo dodoties darīšanās uz Smilteni, nebija sastrēgumu. Kā būs turpmāk, vai mums ļauj spriest līdz 22. oktobrim?! LASI ŠEIT

Smiltenes novada domes 28.02.2017. izsludinātajā konkursā Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" pieteicās viens pretendents SIA „Firma L4” un pašvaldības Publisko iepirkumu komisija, vēl pirms vēlēšanām, akceptēja pilsētas „infrastruktūras sakārtošanas papīru” izstrādi par 127 100.00 eur bez PVN. LASI ŠEIT

Tagad Smiltenes novada pašvaldība mūs aicina iesaistīties viedokļu izteikšanā par Smiltenes centra plānojumu. Publiskotajos materiālos atrodama vizuāla informācija tikai par OTRĀS kārtas variantiem. Iedzīvotājiem nav dota iespēja iepazīties un apspriest būvprojekta PIRMĀS kārtas ieceres materiālus. Uzklausot centra uzņēmēju sašutumu par pirmās kārtas “Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūve, Smiltenē” jāpiekrīt - pirmā kārta (brauktuves sašaurināšana un auto stāvvietu samazināšana + ātruma ierobežojums līdz 30 km/h) nekādi neveicinās uzņēmējdarbību, tieši pretēji, to kavēs! Ievērojot novada iedzīvotāju tradīcijas un divus mazpilsētā esošus parkus, pārvērst Daugavas ielu daļēji par rekreācijas zonu ir vienkārši stulbi. Piemēram, no rītiem pirms 8:00, jau tagad Daugavas ielā satiksme ir intensīva. Iedomājaties, kā būs, ja no Valmieras puses bērnus uz Smiltenes vidusskolu vedošā auto straume, dēļ grūtas Daugavas ielas izbraukšanas, izvēlēsies braukt pa Atmodas ielu un taisīt kreiso pagriezienu Dakteru ielā! Rodas iespaids, ka pašvaldība tikai formāli piedāvā apspriest četrus otrās kārtas variantus, jo, neredzot pilsētas satiksmes organizācijas plānu kopumā, spriešana par centra variantiem ir bezjēdzīga. Būtībā, mums piedāvā izvēlēties vienu no četriem krekliem, nerādot bikses, pie kurām krekls būs jāvelk.

Būtu bijis normāli pirms gada izsludināt atklātu arhitektūras projekta idejas skiču konkursu, kurā ar idejām, kuras mums apspriest, varētu piedalīties jebkurš arhitektu birojs. Tagad mēs ar savu pašvaldību un iztērēto naudu esam SIA „Firma L4” ķīlnieki, turklāt, man šķiet, šai firmai rūpes par mūsu nākotni ir minimālas, jo sagrābties tik daudz darāmā Latvijā, lai to izpildītu kvalitatīvi, manuprāt, nav iespējams: LASI ŠEIT

Šajā situācijā aicinu jaunievēlēto Smiltenes novada domi nekavējoši publiskot apspriešanai vismaz pirmās kārtas skices un rast risinājumu ar Ev. lut Smiltenes draudzi par, manuprāt, neglīti ierobežotā un neizgaismotā baznīcas parka lomu Smiltenes centra nākotnē!