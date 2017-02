Par paveikto Bērnu centrā ,,Ligzdiņa" 2016. gadā

Kad aizvadīts pirmais šī gada mēnesis un pienācis atskaišu laiks, arī mēs, Bērnu brīvā laika centra ,,Ligzdiņa" skolotāji un brīvprātīgie, vēlamies pateikties visiem, kuri atbalstīja mūsu darbu aizvadītajā gadā un atcerēties paveikto.





Gandrīz visi Bērnu centra audzēkņi nāca no daudzbērnu ģimenēm, un esam priecīgi, ka joprojām nodarbības, launagu un piedalīšanos lielākajā daļā pasākumu mūsu bērniem varējām nodrošināt bez maksas. Ziedot.lv atbalstītajā projekta,,Štābiņš" ietvaros bērni iesaistījās dabas zinību nodarbībās, pildīja ,,prāta mežģus", sportoja, svētku radošajās darbnīcās gatavoja dāvaniņas Smiltenes veco ļaužu pansionāta iemītniekiem, centra atbalstītājiem un savām māmiņām Māmiņu dienā. Valsts svētkos darināja logu noformējumus Smiltenes bibliotēkai.

Lieldienās bērni ciemojās veco ļaužu pansionātā ar pašu iestudēto ludziņu un Ziemassvētkos iepriecināja sirmgalvjus ar dziesmām un dzejoļiem. Sakām paldies arī Smiltenes novada pašvaldībai, Smiltenes Kultūras centra vadītājai Ilzei Jēkabsonei un Smiltenes tehnikuma direktoram Andrim Miezītim par palīdzību bērnu psiholoģiskā atbalsta nodarbību rīkošanā. Bērni un viņu vecāki bija ļoti pateicīgi Sociālo pakalpojumu aģentūras darbiniekam Kasparam Meļņikonim, kurš, neskatoties uz lielo darba aizņemtību, arī 2016. gadā atrada iespēju doties no Rīgas pie Smiltenes bērniem , lai mācītu tiem, pēc bērnu vecāku atzinuma savstarpēji sastrādāties darbojoties grupā, izteikt savu un uzklausīt citu viedokli, uzstādīt augstākus mērķus, motivējot pilnveidoties, mācīties un izzināt. Paldies arī citiem Kaspara kolēģiem no SP aģentūras, kuri neatteica mums savus padomus un konsultācijas.Bērni sevišķi gaidīja Kaspara vasaras nometni Tūjā, ko atbalstīja VAS,,Latvijas loto". Pēc 10 nometnē pavadītājām dienām, daudzi mūsējie pat raudāja, šķiroties no treneriem un jaunajiem draugiem.





Spilgtā atmiņā mums palika arī piedalīšanās Brantu muižas sakopšanas talkās un pasākumos, ko rīkoja Jānis Puntulis ar domu biedriem no KVS biedrības.

Valsts svētkos kopā ar Jāni dziedājām viņa kokles skaņu pavadījumā, skatījāmies filmu par latviešu karavīriem, veidojām grāmatzīmes ar latviskiem ornamentiem.





Dabas zinību nodarbībās izzināto bagātināja un palīdzēja spilgtāk atcerēties 2 ciemošanās reizes Lejas Varicēnos pie Krīgeru ģimenes. Paldies saimniekiem Līgai un Tomasam par iespēju skatīt debesis caur teleskopu, nakšņot Siena viesnīcā, iepazīties ar daudziem brīnumiem bagāto saimniecību.





Sabiedriski aktīvākie audzēkņi devās uz jaunatklāto Valsts Mākslas muzeju, bet čaklākie Dabas zinībās - ar ,,Swedbank" un SIA ,,Evento" atbalstu - uz Dabas muzeju un Botāniskā dārza Tauriņu māju. Neaizmirstams ceļojums bija uz Klaipēdas Dinoparku un Delfināriju.





Par visu paveikto paldies atbalstītājiem -SIA ,,Maxima Latvija" un ,,Fazer maize" vadītājiem, Raimondam Kalniņam un SIA,,Mežvalde AD",Dainim Aleksejevam un SIA,,Vaidens",Andrim Lankam un SIA ,,ASE", Aivai un Didzim Palejiem un SIA,,ADAP", Jānim Cīrulim, Valdim Šaicānam, Agijai Sinkai, kafejnīcas ,,3 Pipari un kūkas" saimniecei,,,Ozolu maize"saimniecei Gaidai Sluckai, Aijai Raņģei,, Smiltenes grāmata"vadītājai , Aigaram Vīvuliņam un Smiltenes NKUP darbiniekiem un visiem ziedotājiem, kuri ziedoja mūsu ziedojumu kastītēs.





Vēlamies atkārtoti informēt, ka, pateicoties labdarības programmai ,,Siltā sirds", vecākiem, kuriem nepieciešams atbalsts viņu bērnu ,ārstēšanai un rehabilitācijai gadījumā, ja valsts nesedz ārstēšanas izdevumus, ir iespēja griezties pēc palīdzības, zvanot pa t. 27096337 vai rakstīt uz e- pastu lfsmaids@gmail.com.

Līdz šīm nepieciešamai ārstēšanai jau sniegts atbalsts 4 bērniem no Smiltenes.





Lai veiksmīgs un cilvēciskā siltuma pilns visiem ir šis gads!