Smiltenietes viedoklis: Autoritārisms mūsu novada domē ir acīmredzams, kopējiem spēkiem to var mainīt.

Rakstot atklāto vēstuli Smiltenes novada iedzīvotājiem (publicēta “Ziemeļlatvijā” 15.12.2017.), biju satraukta par novada deputātu netaisnīgo vēršanos pret skolu direktoru – profesionālu pedagogu – godprātīgi, pilsonisko rīcību toreizējā situācijā. Savā atbildes rakstā to spilgti demonstrēja G. Kukainis, pretī liekot savu pašpārliecinātību, kurai nebija nekāda profesionāla seguma. Vienkārši ērti “grēkāži” ir skolu direktori, kas pilsētas nesmukumu iznesuši ārpusē. Tieši tādēļ es atļāvos brīdināt, ka starp pašpārliecinātību un visatļautību ir tikai viens solis.



Dzīves realitāte to apstiprināja 20. maijā. Rūpīgi izplānotās un īstenotās laivošanas sacensībās robežu vairs nebija. G. Kukaiņa personā rīkojās mazpilsētas “gubernators” pēc principa – vara ir manās rokās un es daru, kā gribu. Un cik ērti – “grēkāzis” atkal tepat līdzās – šoreiz Smiltenes iedzīvotāji. Nu ir klāt brīdis izteikt vislielāko paldies mūsu novadniecei R. Madarājai – talantīgai žurnālistei – un viņas dzīvesdraugam par tūlītēju reakciju un nosodījumu notiekošajam. Raidījums “Bez Tabu” šoreiz gan bija pārsteidzoši saudzīgs, par cilvēcisku kļūdu nosaucot necilvēcisku, bezatbildīgu rīcību.



Šī dabas postīšanas pasākuma izmaksas nevar būt mazas. Dabai nodarīto naudas izteiksmē nevarēs aprēķināt, tomēr sabiedrībai jāsaņem atbildes uz jautājumiem.



1) No kurienes nāca līdzekļi, kuri tik bezjēdzīgi tika tērēti, izpostot Abula biotopu, iznīcinot putnu ligzdošanas vietas?

2) Kas bija šie laivotāji, kuriem Smiltene piedāvāja tik ekskluzīvu izklaidi, par tradicionālu ūdenssportu to diezin vai var nosaukt?

3) Kurš maksās par zaudējumiem?

4) Pats galvenais jautājums – katra deputāta atbildība par notikumu, kā tika pieņemts lēmums par šāda pasākuma organizēšanu, kuri deputāti to atbalstīja, kuri bija pret. Mums ir savs laikraksts, katru svētdienu 30 minūtes TV raidījums. Izmantojiet šo tribīni un stāstiet vēlētājiem par savu darbību un saviem uzskatiem paši, negaidiet, lai to izdara G. Kukainis pēc savas gaumes.



Tieši šī iemesla dēļ decembrī palika neatbildēts jautājums – no kurienes un pa kādu ceļu “šamanisma idejas” iespraucās skolu direktoru seminārā. Jūs esat ievēlēti likumā paredzētā kārtībā un katram ir savs elektorāts, kas vajadzības gadījumā vat palīdzēt. Autoritārisms mūsu novada domē ir acīmredzams, kopējiem spēkiem to var mainīt.

Lai mums visiem veicas!

Dz. Nātra