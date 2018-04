Asociācija: Likumā noteiktā komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana mājsaimniecībām ļaus precīzāk noteikt patērētā ūdens daudzumu

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā ietvertā norma, kas ar četru gadu pārejas periodu nosaka komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu mājsaimniecībām, ļaus precīzāk noteikt patērētā ūdens daudzumu, aģentūru LETA informēja Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijā (LŪKA).





Ņemot vērā minētās normas radītās neskaidrības sabiedrības vidū, LŪKA izpilddirektore Baiba Gulbe skaidroja, ka likuma mērķis ir ieviest vienotas prasības un nosacījumus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un lietošanai un sakārtot centralizētās sistēmas lietošanu, uzskaiti un norēķinus par patērēto pakalpojumu, jo Latvijā ir pietiekoši liels mājsaimniecību īpatsvars, kurās daudzu gadu garumā nekorekti tiek nodota informācija par patērēto ūdeni. Par piemēru viņa minēja ūdens skaitītāju, kas pievienots ūdensvadam un nodrošina ūdens padevi dzīvojamā ēkā, bet saimniecības ēkā vai siltumnīcā tas uzskaiti neveic, līdz ar to netiek fiksēts patērētā ūdens daudzums, par ko savukārt netiek maksāts.





Asociācijas izpilddirektore norādīja, ka likums novērš līdzšinējo ūdens patēriņa uzskaites neesamību - norēķini par pakalpojumiem tiek veikti pēc Ūdens patēriņa vienotajām normām, kas nereti neatbilst realitātē patērētajam. "Likuma mērķis ir nodrošināt pēc iespējas precīzāku ūdens uzskaiti, kas tiek piegādāts un patērēts, un pēc iespējas taisnīgu cenu par šo pakalpojumu," uzsvēra Gulbe.





Ņemot vērā iepriekš pausto iedzīvotāju satraukumu, ka jaunās normas ievērošanai būs nepieciešams veikt būtiskas investīcijas jauna mēraparāta mezgla izbūvei, LŪKA izpilddirektore atzīmēja, ka tiem iedzīvotājiem, kuri ūdeni saimniecības vajadzībām vai pārtikai iegūst no privātīpašumā esošiem urbumiem, akām vai avotiem, komercuzskaites mēraparāts nav jāuzstāda.





Viņa atzīmēja, ka uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka esošam pakalpojuma lietotājam – centralizētā ūdens sistēmas lietotājam, četru gadu laikā jānodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve, gadījumā, ja tādas vietas vispār nav – nav ne skaitītāja mezgls, ne arī pats skaitītājs un lietotājs norēķinājies pēc noteiktas ūdens normas. Tāpat tas jādara, ja lietotājam ir vēlme ūdeni lietot arī citās ēkās, piemēram, saimniecības ēkā vai pirts ēkā, un ir konstatēts, ka citā veidā nevar nodrošināt uzskaiti, kā vien izbūvējot jaunu mēraparāta mezglu.





Pēc Gulbes teiktā, gadījumos, ja patērētājs vēl tikai plāno pieslēgties un lietot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, ieteicams jau laicīgi izrunāt visus jautājumus ar konkrēto sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jeb ūdens piegādātāju.





Savukārt jautājumā par komercuzskaites mēraparāta mezgla vietu jeb kur to likt praksē, LŪKA izpilddirektore atgādināja, ka tas izriet no tā, kur atrodas īpašums un kādas iespējas ir šo mezglu izvietot primāri uz nekustamā īpašuma robežas, vai pēc iespējas tuvāk robežai lietotāja pusē. "Ja nevienā no šīm vietām tas nav faktiski izdarāms, komercuzskaites mēraparāta mezglu var izvietot iekštelpās," sacīja Gulbe.





Viņa norādīja, ka uz likuma norma attiecas tikai uz ārējiem inženiertīkliem, līdz ar to uz iedzīvotāju dzīvokļu ūdens skaitītājiem minētās prasības neattiecas. "Jāatceras, ka daudzdzīvokļu mājai tiek uzstādīts viens vienots komercuzskaites mēraparāts, kas fiksē mājas kopējo ūdens patēriņu, un tikai atsevišķos gadījumos, ja mājai ir vairāki pievadi - līdz mājas sienai, tas ir ārējais inženiertīkls -, tad var tikt uzstādīti vairāki mēraparāti. Ja šāds mēraparāts ir uzstādīts, tad likuma prasības ir izpildītas," skaidroja LŪKA izpilddirektore.





Asociācijā informēja, ka komercuzskaites mēraparāta verifikācijas termiņš, tāpat kā ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš ir četri gadi. Tāpat LŪKA aicināja iedzīvotājus neskaidrību gadījumā vērsties pie teritoriju apkalpojošā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja - ūdens piegādātāja, lai iegūtu informāciju un atsaucīgu skaidrojumu.





Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā ir ierakstīts, ka līdz 2020.gadam privātmāju īpašniekiem jāuzbūvē ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgls. Likums tika pieņemts 2015.gadā, bet stājās spēkā 2016.gada sākumā, paredzot četru gadu pārejas termiņu minēto aku izbūvei. Likuma apspriešanas laikā aku izbūves problemātika netika publiski plaši apspriesta.





Iepriekš laikraksts "Latvijas Avīze" vēstīja, ka likuma prasības radījušas satraukumu Smiltenes iedzīvotāju vidū, jo pašvaldība nosūtīja iedzīvotājiem aicinājumus sakārtot sev piederošo ūdenssaimniecību atbilstoši likuma prasībām, taču tika aplēsts, ka šādas jaunas akas izbūve maksātu aptuveni 500 līdz 1000 eiro. Sākotnējos skaidrojumos laikrakstam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas preses sekretāre Laura Jansone nenorādīja, ka Smiltenes iedzīvotāji būtu pārpratuši likuma prasības.





Pēc tam ministrija gan paziņoja, ka esot radies pārpratums un nekādas jaunas prasības esošajiem māju īpašniekiem neesot izvirzītas. Jansone pēc laikrakstā publicētās informācijas aģentūrai LETA stāstīja, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem jāveic ēkas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mērierīču uzstādīšana. Savukārt ēku īpašniekiem ir jānodrošina speciāla vieta vai telpa ūdenssaimniecības pakalpojumu mērierīces uzstādīšanai, piemēram, ēkas pagrabā vai tai piederošajā teritorijā.





Gadījumā, ja privātmājās uzstādītā mērierīce pēc precizitātes un citiem raksturlielumiem atbilst komercuzskaites mēraparātam un pakalpojumu sniedzēja pārstāvis var tai vajadzības gadījumā piekļūt, tad mājas īpašniekam par mēraparāta nomaiņu nav jādomā. Taču šādā gadījumā mājas īpašniekam tāpat jāgriežas pie ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēja, lai noskaidrotu, vai jau esošais mēraparāts tik tiešām atbilst likuma prasībām.





Smiltenes novada pārstāvji paziņoja, ka lūgs VARAM sniegt detalizētākus skaidrojumus par likuma prasībām un to traktējumu.