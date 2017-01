Atgādinām par preču pārvietošanas ierobežojumiem ceļotājiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka normatīvajos aktos atsevišķu preču veidiem ir noteikti dažādi pārvietošanas ierobežojumi un aizliegumi. Īpaša uzmanība ceļojot jāpievērš tam, vai ceļojat Eiropas Savienības ietvaros vai arī apmeklējat valstis, kas neietilpst Eiropas Savienībā, jo preču pārvietošanas nosacījumi šādos gadījumos ir atšķirīgi.

Ceļojot uz valsti, kura atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) robežām, un iegādājoties dažādas preces, ir jāievēro drošas ceļošanas ieteikumi. Jāatceras, ka ne visas iegādātās preces būs iespējams ievest Latvijā bez muitas nodokļu nomaksas, tādēļ aicinām VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Muita” – “Ceļojot ārpus ES” gūt informāciju par ierobežojumiem attiecībā uz preču ievešanu personīgajā bagāžā. Ierobežojumi attiecas uz akcīzes precēm (alkoholu un tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu), aizsargājamiem savvaļas dzīvniekiem un augiem un no tiem izgatavotiem priekšmetiem, kā arī skaidras naudas pārvietošanu. Preču daudzums, kuru drīkst ievest Latvijā, ieceļojot ar autotransportu, ūdens vai dzelzceļa transportu un aviotransportu, atšķiras.

Pārvietojot pāri robežai preces, kuru vērtība vai daudzums pārsniedz noteiktos preču pārvietošanas un nodokļu atvieglojumus, tās ir jādeklarē un jāmaksā nodokļi – muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, kā arī akcīzes nodoklis, ja tiek pārvietotas akcīzes preces. Vēršam uzmanību, ka personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem tabakas un alkoholisko izstrādājumu ievešanai netiek piešķirti.

Ieceļojot Latvijā no ES valstīm, iepirkumu un līdzi vesto preču pārvietošanai nav ierobežojumu — ar noteikumu, ka preces paredzētas personīgai lietošanai, nevis pārdošanai. Tomēr jāņem vērā, ka normatīvajos aktos ir paredzētas atsevišķas preču grupas, kurām ir noteikti pārvietošanas un ievedamo apjomu ierobežojumi, piemēram, tabakas izstrādājumi, alkohols, kafija, bezalkoholiskie dzērieni. Aicinām VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Muita” – “Ceļojot ES” iepazīties ar informāciju par šiem ierobežojumiem.

Nereti muitas kontroles laikā ceļotājiem, kuri atgriežas no eksotiskām valstīm, tiek izņemtas dažādas netradicionālās ārstniecības preces un no apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem darināti suvenīri, koraļļi. Atgādinām, – lai ievestu vai izvestu no valsts Vašingtonas konvencijas “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām” (turpmāk – CITES) pielikumos uzskaitītos dzīvniekus, augus vai to izstrādājumus, ir jāsaņem attiecīgās valsts CITES uzraudzības institūcijas izsniegta atļauja. Tā kopā ar priekšmetu jāuzrāda muitas kontroles punktā muitas amatpersonai. Papildu informāciju var saņemt CITES uzraudzības iestādē Latvijā – Dabas aizsardzības pārvaldē, tālr. 67509761, 67509545; e-pasta adrese daba@daba.gov.lv.

Vēlamies atgādināt, ka jebkurai personai, kuras rīcībā ES ārējās robežas šķērsošanas brīdī ir skaidras naudas līdzekļi, kas ir ekvivalenti vai pārsniedz 10 000 eiro, tie ir jādeklarē, aizpildot skaidras naudas deklarēšanas veidlapu. Skaidra nauda ir ne vien banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, bet arī čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi, ceļojuma čeki, kā arī neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kas dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti. Deklarēšanas pienākums attiecas arī uz nepilngadīgām personām un ir īstenojams ar viņu vecāku vai likumīgo aizbildņu starpniecību. Fiziskām personām, kuras ceļo grupā (piemēram, ģimene), 10 000 eiro ierobežojums attiecas uz katru personu atsevišķi. Gadījumos, kad fiziskas personas rīcībā ir kādas citas valsts valūta, tās vērtība tiek pārrēķināta eiro, piemērojot grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienas sākumā. Informācija par skaidras naudas deklarēšanu un deklarācijas veidlapa publicēta VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Muita” – “Ceļojot ārpus ES” – “Skaidras naudas deklarēšana” – “Saistītās datnes”.

Aicinām ceļotājus būt uzmanīgiem, citās valstīs iegādājoties it kā slavenu zīmolu preces, piemēram, somiņas, apģērbus, rotaļlietas vai dažādus aksesuārus, par neadekvāti zemām cenām. Pastāv nopietns risks, ka minētās preces ir marķētas ar viltotiem zīmoliem, un, ja muitas kontroles laikā to daudzums radīs aizdomas par iespējamiem komerciāliem nolūkiem, preces var tikt konfiscētas, bet to pārvadātājam piemērots administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10pantu par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu[1].

Dažādi pārvietošanas ierobežojumi attiecas arī uz citām specifiskām preču grupām, piemēram, medikamentiem, antikvāriem un mākslas priekšmetiem, mājdzīvniekiem, atsevišķiem pārtikas produktiem u.c. Plašāku informāciju par preču pārvietošanas nosacījumiem var iegūt VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Muita”, kā arī zvanot uz VID informatīvo tālruni 67120000 (jāizvēlas tēma “Muita” – ”Konsultācijas muitas jomā”).