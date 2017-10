Izmanto “Laimīgā nedēļa un viena diena” īpašo piedāvājumu

laikraksta galvenā redaktore Ingūna Johansone aicina izmantot jaunās abonēšanas kampaņas “Laimīgā nedēļa un viena diena” īpašo piedāvājumu. Akcija notiks redakcijā Valkā, Rīgas ielā 25, un Smiltenē, Kalna ielā 8. Tās laikā “Ziemeļlatvijas” uzticīgākie abonenti, kas laikrakstu, plānojot un ieguldot savus līdzekļus, pasūtinās uz gadu, maksās tikai par 10 mēnešiem. Tas nozīmē, ka divus mēnešus ”Ziemeļlatviju” saņems kā dāvanu un varēs lasīt bez maksas.





“Esam pateicīgi katram, kas investē, abonējot “Ziemeļlatviju”. Paldies katram abonentam. Laikraksts netop no svaiga gaisa. Esam pateicīgi visiem, kuri “Ziemeļlatviju” nelasa veikalā pie preses pārdošanas stenda, bet vēlas to saņemt savā pastkastītē. “Ziemeļlatviju” veido komanda, kas allaž ir gatava uzklausīt un sniegt atbildes uz aktuāliem jautājumiem, kā arī risina lietas, par kurām citi labprāt noklusē un sūta cilvēku no vienas vietas uz otru.

Neslēpsim un neliekuļosim, ka bieži vien laikraksta veidotāju sirdīs ielīst rūgtums reizēs, kad cilvēks nāk uz redakciju pēc palīdzības, jo pats problēmu nespēj atrisināt, bet uz jautājumu, vai ir “Ziemeļlatvijas” abonents, atbild, ka reizēm laikrakstu nopērk vai izlasa pie kaimiņiem, bet neabonē. Un nereti ne jau tāpēc, ka nevar atrast mēnesī 5 eiro, bet vienkārši kaut kā neesot aizdomājies. Abonējot žurnālu “Privātā Dzīve”. Mēs, protams, cilvēkus, kas lūdz redakcijas palīdzību, nešķirojam savos abonentos vai neabonētājos, taču aicinām aizdomāties, ka tāpat kā maizi nevar izcept bez miltiem, tāpat arī “Ziemeļlatvija” nevar rasties pati no sevis. To veido cilvēki, kas redakciju sauc par savu darbavietu.

Gribu uzsvērt, ka pret savu abonentu finansiālo ieguldījumu izturamies ļoti apzinīgi un reizēm paši esam gatavi pieciest neērtības, nekā pacelt cenu “Ziemeļlatvijai”. Protams, arī mēs esam spiesti iet līdzi laikam un par visu maksāt tik, cik tas maksā. Piemēram, ja pieaug maksa par degvielu vai elektroenerģiju, valstī palielinās nodokļi, papīra cena vai pastā piegāde, tas arī sadārdzina laikraksta izdošanu. Protams, ka lasītājiem jārēķinās ar savu budžetu, bet ceram, ka, izmantojot “Laimīgās nedēļas un vienas dienas” piedāvājumu, gada abonentu skaits nesamazināsies un, iespējams, pat augs.

Protams, kā katru gadu, gādāsim arī pārsteiguma dāvanas un būs arī ikgadējā laimestu izloze, kurā piedalīsies visi nākamā gada abonenti,” sola I. Johansone. Viņa lasītājiem atklāj vēl dažus gaidāmos jaunumus. Proti, pērn daži lasītāji izteicās, ka nevēlas “Ziemeļlatviju” saņemt kopā ar TV programmu. Jaunajā abonēšanas sezonā šī vēlme ir ņemta vērā, tāpēc būs iespēja “Ziemeļlatviju” abonēt gan ar TV, gan bez TV programmas. Nākamgad vairs neiznāks ikmēneša pielikums “Dzīvespriekam”. Tas bija pārāk dārgs prieks un pārāk maz abonentu!