Lieldienu brīvdienās gaidāmas izmaiņas ap 600 reģionālo autobusu maršrutu

Lieldienu brīvdienās, laika posmā no 2017. gada 14. līdz 17. aprīlim, gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 600 reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutu, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 24 pasažieru pārvadātāji. Atsevišķos maršrutos tiks norīkoti papildu reisi vai, tieši otrādi, samazināts autobusu kursēšanas biežums. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju.





Izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 24 pasažieru pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ogres autobuss”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “Aips”, “Dobeles autobusu parks”, “Jelgavas autobusu parks”, “Pato-1”, “Aiva auto”, “Daugavpils autobusu parks”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”.