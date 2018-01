No plānošanas reģionu pastāvēšanas pašreizējā veidolā lielas jēgas nav, intervijā aģentūrai LETA pauda Pierīgas pašvaldību apvienības (PPA) izpilddirektors, Saeimas deputāts Ainārs Mežulis (ZZS).





Viņaprāt, ja plānošanas reģioniem atgrieztu vismaz daļu no to sākotnējām funkcijām, tas būtu racionālāk nekā veidot jaunas sadarbības teritorijas.





Kā stāstīja Mežulis, savulaik plānošanas reģioni tika izveidoti ar plašām funkcijām. To pārziņā bija nodota veselības aprūpe, pasažieru pārvadājumi, ceļu tīkla uzturēšana un remonti, par kuriem priekšlikumi tika iesniegti Satiksmes ministrijai (SM). Plānošanas reģionu pārziņā bija nodota profesionāli tehniskā izglītība, tūrisma attīstība, zināmā mērā arī Eiropas Savienības (ES) fondu izmantošana.





Laika gaitā plānošanas reģionu funkcijas ir būtiski sašaurinātas, faktiski no tām gandrīz nekas nav palicis pāri, uzsvēra Mežulis. Profesionālā izglītība pilnībā ir pārgājusi valsts pārziņā, kura ir izveidojusi kompetences centrus, un PPA vadītājs uzskata, ka tas ir labi, jo Latvijā nebija vajadzīgs tik daudz profesionālās izglītības skolu.





"Plānošanas reģionu pārziņā vairs nav ne veselības aprūpes, ne pasažieru pārvadājumu. Ir palikuši tikai daži maznozīmīgi projekti, kas reģionā tiek finansēti ar ES fondu līdzdalību. Ja plānošanas reģioni būtu turpinājuši attīstīties tā, kā sākotnēji bija iecerēti, nebūtu jārunā ne par kādām sadarbības teritorijām. Likums jau tagad pašvaldībām atļauj izlemt, ar ko tās sadarbosies un ar ko nē. Piemēram, mans dzimtais Smiltenes novads sadarbojas ar Apes novadu. Smiltenes pašvaldības policija un būvvalde apkalpo arī Apes novadu. To neviens no augšas nav nolēmis, abas pašvaldības pašas par to vienojās. Daudzas citas pašvaldības rīkojas līdzīgi," intervijā aģentūrai LETA klāstīja Mežulis.





Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iecerētās sadarbības teritorijas netiks uzspiestas kā obligātas, bet tikai kā ieteicamas. Teju katrai pašvaldībai jau tagad ir sadraudzības pilsētas, ar kurām tās draudzējas, dodas savstarpējos pieredzes apmaiņas braucienos, atgādināja Mežulis, paužot bažas, ka šī iemesla dēļ būtu jāmaina likums.





Pēc Mežuļa domām, patlaban administratīvi teritoriālās reformas sakarā nevajadzētu darīt neko, jo "dzīve pati parādīs, kāds ceļš ejams". "Ja mazākie novadi vairs nevarēs pildīt savas funkcijas, ja iedzīvotāju skaits tajos vēl vairāk samazināsies, viņi paši meklēs partnerus, ar ko sadarboties vai apvienoties. Bet tas nebūs noteikts ar likumu. Nevajag cilvēkus tracināt! Pirmo administratīvi teritoriālo reformu mēs taisījām kādus desmit gadus. Domāju, ka dažu gadu laikā novadu savstarpējās attiecības sakārtosies."