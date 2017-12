No Jaunā gada palielināsies atlīdzības apmērs audžuģimenēm un adoptētājiem

No 2018. gada 1. janvāra atlīdzības apmērs audžuģimenei, kura aprūpē vienu bērnu būs analoģisks atlīdzības apmēram, kāds noteikts par adoptējamā bērna aprūpi jeb bērna kopšanas pabalsta apmēram līdz bērna pusotra gada vecumam - 171 eiro. To paredz otrdien, 12. decembrī valdībā pieņemtie „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu””.





Savukārt par divu bērnu aprūpi tiks piemērots koeficients 1,3, bet par trīs un vairāk bērnu aprūpi – tiek piemērots koeficients 1,6. Tādējādi audžuģimenei, kura aprūpēs divus bērnus, atlīdzības apmērs būtu 222 eiro mēnesī, bet audžuģimenei ar trīs bērniem un vairāk – 274 eiro mēnesī.





Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem Latvijā uz 2017. gada septembri atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēma 466 audžuģimenes.





No 2018. gada 1. janvāra palielināsies arī atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, ko paredz valdības sēdē pieņemtā „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību”.

Noteikumi paredz, ka atlīdzību par adoptējamā bērna līdz astoņu gadu vecumam aprūpi nodarbinātām jeb sociāli apdrošinātām personām (kuras atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā vai šai laikā strādā nepilnu darba laiku) piešķirs 70 procentu apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas kalendāra gadā (pašreiz - 171 eiro). Adoptētājiem, kuri nav sociāli apdrošināti neatkarīgi no aprūpējamā bērna vecuma, kā arī sociāli apdrošinātām personām par bērna vecumā no 8-17 gadiem aprūpi vai, ja adoptētājs neatradīsies kopšanas atvaļinājumā ar bērnu līdz 8 gadiem, atlīdzība tiks piešķirta šobrīd spēkā esošajā 171 eiro apmērā. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā.