Svētdien, 25. martā, Valmierā notiks Zemessardzes 22.kājnieku bataljona mācības, kurās tiks izveidots mācību kontrolpostenis uz Grīšļu ielas. Kontrolpostenis tiks veidots tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmi un iedzīvotājus. Pirms posteņa tiks izvietotas brīdinošas ceļa zīmes. Mācību laikā tiks kontrolētas tikai mācībās iesaistītās automašīnas.

Tāpat svētdien, 25. martā, no plkst.7.00 Zemessardzes 22.kājnieku bataljona mācību ietvaros notiks militārā transporta pārvietošanās pa autoceļu A3 no Valmieras uz Valku, kā arī pa autoceļu P23 uz apdzīvotām vietām Zaķi un Stepi Valkas novadā. Sākot no aptuveni plkst.12.00 militārais transports pa šo pašu maršrutu pārvietosies virzienā uz Valmieru.

Lai gan militārais transports iekļausies kopējā satiksmes plūsmā, neveidojot kolonnu, Zemessardze lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem.