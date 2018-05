Atzīmējot Latvijas simtgadi, Smiltenes novadā radīti ceļojošie lielformāta burti

Atzīmējot Latvijas simtgades gadu, ir radīts jauns mākslas darbs - liela formāta burti “ES ESMU LATVIJA”, kuri turpmākos mēnešus apceļos visus Smiltenes novada pagastus, ļaujot ikvienam novada iedzīvotājam simtgades svētkus sajust savā pilsētā, pagastā, savās mājās.





Kā skaidro Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste un ceļojošo burtu autore Agija Kukaine: “Ceļojošie burti ir atgādinājums ikvienam Smiltenes novada iedzīvotājam palūkoties apkārt, novērtēt to, ko dzīve mums ir sniegusi. Mēs ikviens esam īpašs. Mēs esam pamats mūsu novadam un Latvijai.”





“Es esmu Latvija” ir valsts simtās gadadienas svinību vēstījums – aicinājums un atgādinājums, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, veido tās tagadni un liek pamatus rītdienai. Radot šī gada novada svētku noformējumu - lielformāta burtus, par pamatu ir izvēlēts tieši šis vēstījums. Katram no ceļojošajiem burtiem “ES ESMU LATVIJA” ir sava nozīme, savs kods, kur atspoguļojas Smiltenes novada svarīgākās vērtības – novada iedzīvotāji, viņu ieguldījums izglītībā, uzņēmējdarbībā, kultūras un sporta tradīciju uzturēšanā, dabas vērtību saglabāšanā. Burti atgādina to, ko mēs esam piedzīvojuši tūrismā, mūzikā, labdarības akcijās, kā arī to, cik daudz mums jāpaveic, jo tikai kopā mēs veidojam vidi, kur dzīvot un attīstīties.





Ceļojošie burti “ES ESMU LATVIJA” turpmākos mēnešus – no maija līdz novembrim - apceļos visus Smiltenes novada pagastus. Smiltenes pilsētā ceļojošie burti tiks izvietoti līdz 31.maijam, pēc tam no 1. līdz 17.jūnijam Smiltenes pagastā, Bilskas pagastā no 18.jūnija līdz 8.jūlijam, Grundzāles pagastā no 9.-31.jūlijam, Palsmanes pagastā no 1.-19.augustam, Variņu pagastā no 20.augusta līdz 9.septembrim, Launkalnes pagastā no 10. līdz 30.septembrim, Brantu pagastā no 1.līdz 18.oktobrim, Blomes pagastā no 19.oktobra līdz 4.novembrim, Smiltenes pilsētā ceļojošie burti atgriezīsies no 5. līdz 30.novembrim.





Svinēsim Latvijas valsts simtgadi, sagaidīsim to godam un cienīgi, lepni un priecīgi! Mēs esam Latvija!