Šī nedēļa priecē tos, kam patīk ziemai atbilstoši laikapstākļi – zemi klāj sniegs un aukstums kaut nedaudz kniebj vaigos. Viens no veidiem kā smiltenieši pilsētā var nodoties ziemas priekiem, ir slidošana hokeja laukumā pie Tepera ezera, kas apmeklētājiem pieejama bez maksas. Vienīgi līdzi jāņem savas slidas.





Slidotava ikvienam atvērta darbadienās no pulksten pulksten 13 līdz 21, bet brīvdienās no pulksten 12 līdz 20. Jāpiebilst, ka satumstot āra slidotava tiek izgaismota. Jāņem vērā, ka slidotavas pieejamība ir atkarīga no laikapstākļiem.





Biedrības “Smiltenes vanagi” vadītājs Ilgvars Plētiens aicina iedzīvotājus, ģimenes ar bērniem un hokeja entuziastus šīs brīvdienas pavadīt ārpus mājas, izmantot iespēju slidot hokeja laukumā. Laika prognozes ļauj secināt, ka nākamās nedēļas vidū gaisa temperatūra pakāpsies augstāk.