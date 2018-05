Gaujas Plostnieku svētki “Zem ozola kuplajiem zariem…”

Gaujas plostnieku galvaspilsēta - Strenči 19. maijā gatavojas svinēt 21. Gaujas plostnieku svētkus. Plosta vīri no biedrības “Gaujas plostnieki”, sākot jau trešdien, 16. maijā, gatavos baļķu plostu, dosies braucienā lejup pa Gauju no Spicu tilta līdz Strenčiem un “noars” plostu svētku dienā. Plosta braucējus Gaujmalā sagaidīs svētku vadītājs aktieris Ivars Šterns kopā ar strencēniešiem un svētku viesiem.





Svētku dienas gaitā biedrība “Gaujas plostnieki” aicinās parakstīties par Gaujas plostnieku amata prasmju iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.





Svētkos būs iespēja satikt Jāņu brīvdabas izrādes “Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi” tēlus.





Svētku dienā varēs iepazīties ar TLM studijas “Smiltene” audējām un vērot paraugdemonstrējumus vilnas kāršanā, vērpšanā un audumu aušanā, varēs iegādāties jau gatavus mākslas izstrādājumus.





Svētki, kā vienmēr, iesāksies ar pamatīgu pirkšanu un pārdošanu tradicionālajā tirdziņā, kas gadu gaitā ir ļoti iecienīts. No paša rīta darbu uzsāks arī zāģeri – koka skulptūru izzāģēšanas konkursa dalībnieki, kuri cīnīsies par trīs labāko skulptūru izgatavošanas meistara tituliem. Pie mums Strenčos viesosies arī vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēstneši, piedāvājot svētku dalībniekiem asināt prātu vides jautājumos un laimēt Tallink jūras ceļojumu 4 personām.





Svētku dienā plostnieku dziesmas kopā ar solistu – Liepājas teātra aktieri Edgaru Pujātu izdziedās kori “Trikāta”, “Pakalni” un “Rītu puse”, bet kā vienmēr, svētku rīta kulminācija būs plosta sagaidīšanas brīdis ap plkst. 10.30. Tam sekos plostnieku gājiens, sumināšana, gastronomiskās performances un vizināšanās ar plostu – pontonlaivu.





Dienas gaitā paredzētas dažādas izklaides lielajiem un mazajiem – piepūšamās atrakcijas, 7D KINO, Maģiskais šovs ar burvestībām, žonglēšanu, akrobātu elementiem un klaunu jokiem.





No plkst. 12.00 sāksies biedrības “Staburaga bērni” organizētais airēšanas maratons, kurā notiks Kvalifikācijas sprints, Bērnu starti, Eskimosu apgriezieni un 25 km iedzīšanas starts. Maratons noslēgsies pie “Krācītēm” Valmierā. No plkst. 12.00 varēs piedalīties un līdzi just arī Plostnieku sporta spēlēm, bet 12.30 paredzēti Ingas Zemītes Limbažu suņu skolas paraugdemonstrējumi.





Pēc pusdienlaika, plkst. 13.00 brīvdabas estrādē notiks sadancošanās ar kaimiņnovadu deju kolektīviem koncertā “100 soļi dejai “, bet vakara koncertā plkst. 20.00 koncertēs Atis Auzāns, Andris Baltacis un grupa “Dunduri”.





Pēc vakara koncerta plkst. 21.30 skanēs vakara mūzika “Simts gadu lapas ir dzītas, Simts gadu vainagos vītas…”, tās noslēgums plkst. 22.00 laivā, sākot no Gaujas tilta. Svētku dienas noslēgumā zaļumballe kopā ar grupu “Baltie lāči”.





Svētku diena ir gana piesātināta, pasākumi paredzēti dažādām gaumēm. Aicinām piedalīties un baudīt svētku gaisotni un aktivitātes!