Darbu atsāks Anonīmo Alkoholiķu nodarbības

Valkas novada sociālais dienests informē, ka darbu atsāk AA ( Anonīmie Alkoholiķi).

Pirmā nodarbība notiks 2017. gada 11. martā plkst. 16 00 Valkā, Rūjienas ielā 3D - Sociālā dienesta zālē 1.stāvā.

Tiek aicināti visi interesenti, gan tie, kuri atzīst savu problēmu, gan tie, kuri, vēl tam nav gatavi, bet gribētu uzzināt kaut ko vairāk par AA.

Ja Jums ir kādi jautājumi zvaniet – 27877260 - Ģirts

Par sevi AA mājas lapā http://aa.org.lv/ saka tā:

“Anonīmie Alkoholiķi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kurā viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai atrisinātu savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties no alkoholisma.

Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās atmest dzeršanu.

AA nav ne iestāšanās, ne dalības maksas; mēs paši sevi uzturam, pateicoties mūsu pašu ziedojumiem.

AA nav saistīti ar sektām, konfesijām, politiku, organizācijām vai iestādēm; neiesaistās diskusijās, ne atbalsta kādu lietu, ne uzstājas pret to.

Mūsu galvenais mērķis ir palikt skaidrā un palīdzēt sasniegt skaidrību citiem alkoholiķiem.”

“Mēs esam vīriešu un sieviešu sadraudzība, kuri ir zaudējuši spēju kontrolēt savu dzeršanu un dzeršanas dēļ nonākuši dažādās nepatīkamās situācijās. Mēs cenšamies dzīvot pilnvērtīgu dzīvi bez alkohola, un lielākajai daļai no mums tas izdodas. Lai to spētu, mums ir nepieciešama citu AA draugu palīdzība un atbalsts.

AA atrodas vieta cilvēkiem ar visatšķirīgākajiem uzskatiem ticības vai neticības jautājumos, neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa. Mūs vieno kopīga problēma. Mēs uzskatām, ka no alkoholisma izārstēties nav iespējams. Mēs nekad nevarēsim atgriezties pie normālas iedzeršanas. Tas, cik noturīgi mēs būsim attiecībā uz alkohola lietošanu, ir atkarīgs no mūsu fiziskā, psihiskā un garīgā stāvokļa. Tādēļ, lai spētu saglabāt veselīgu dzīvesveidu, mēs apmeklējam sapulces, iegūstam jaunas zināšanas un pielietojam tās dzīvē. Turklāt mēs esam pārliecinājušies, ka mums palīdz palikt skaidrā tas, ka palīdzam citiem alkoholiķiem.”