Krauklis: Cenšamies mazināt valcēniešu vēlmi deklarēties Valgā

Lai mazinātu valcēniešu vēlmi deklarēties Valgā, novada dome nolēmusi par Eiropas Savienības (ES) fondu naudu ne tikai remontēt ielas, bet arī ieguldīt to ražošanas ēku būvniecībā, lai radītu jaunas darba vietas, intervijā aģentūrai LETA norādīja Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija). Dome cenšas risināt arī veselības aprūpes pieejamības jautājumu. Katru reizi, satiekot veselības ministri, notiekot centieni viņu pārliecināt, ka kaut kas ir jādara, lai valcēnieši varētu ārstēties Valgā, bet Latvijas valsts par to samaksātu. Esot arī plāns sakārtot degradētās vides teritorijas un īstenot citus projektus. Neraugoties uz ambiciozajiem plāniem, novada budžets Kraukļa vērtējumā šogad ir ļoti saspringts. "Bija jāsamazina visa veida uzturēšanas izdevumi visām pašvaldības iestādēm. Visām iestādēm būs jāsavelk josta. Cilvēki saprot, ka citas iespējas nav," pauž Valkas mērs.

Kāds šogad būs Valkas novada budžets?

Novadam šis gads būs sarežģīts. Mēs cītīgi strādājam, lai budžets palielinātos. Naudas izteiksmē novada budžets šogad būs lielāks par 443 558 eiro un sasniegs 10 452 956 eiro. Tomēr budžeta bāze ir zema. Vajadzību ir daudz vairāk nekā mūsu iespēju. Mums nopietni "iezāģē" tas, ka aizvien vairāk Valkas iedzīvotāju strādā blakus esošajā Igaunijas Valgā. Viņi lieto mūsu infrastruktūru, dzīvo pie mums, viņu bērni iet mūsu skolās. Tas viss maksā naudu, bet šie cilvēki nav Valkas novada budžeta aprēķinā. Iedzīvotāju ienākuma nodokli viņi maksā Igaunijā.

Mūsu mēģinājumi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā ietvert īpašu normu, ka jāņem vērā arī tie cilvēki, kas dzīvo Valkā, bet strādā un ir deklarējušies Valgā, diemžēl neguva koalīcijas atbalstu. Finanšu ministrija bija kategoriski pret - nedrīkstot būt nekādu izņēmumu. To es nesaprotu - Valka Latvijā ir unikālā situācijā, jo nekur citur nav iespējams dzīvot dažus simtus metru no robežas, uz darbu ārzemēs iet kājām, paliekot dzīvot Latvijā. Mēs turpināsim diskutēt ar politiķiem par to, ka Valkai ir nepieciešams kāds īpašs risinājums, piemēram, likumā noteikta mērķdotācija, kas kompensētu pašreizējos zaudējumus. Domāju, ka Latvija tikai iegūst no tā, ka cilvēki paliek dzīvot Valkā, kaut arī strādā Valgā, nevis dodas darba meklējumos uz Īriju, Angliju vai citviet ārzemēs.

Šogad Valkas novadā ir jārealizē vairāki lieli projekti, kuriem nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. Līdzekļi tiks ieguldīti degradētās vides revitalizācijas projektos. Būvēsim divus jaunus ražošanas korpusus. Pašvaldība nedrīkst būvēt konkrētam uzņēmējam, tad tas tiktu uzskatīts par valsts atbalstu, kas nav pieļaujami. Būs telpu īres izsole. Mums ir padomā vairāki uzņēmēji, kas būtu ieinteresēti attīstīt tajās savu ražošanu.

Tāpat šogad paredzēti lieli darbi A3 ceļa daļā - Rīgas ielā, kas bija pilnībā sabrukusi un bija apkaunojums visai Latvijai. Remontdarbiem ir piešķirti 1,4 miljoni eiro valsts naudas. Tiks realizēti arī vairāki mazāki projekti. Mēs esam aktīvi projektu rakstīšanā, jo nav jau cita veida, kā attīstīties.

Pašvaldības darbinieku atalgojums vēl nav sasniedzis pirmskrīzes līmeni. Līdz ar to pašvaldībā ir grūti noturēt darbā zinošus, motivētus darbiniekus. Atalgojuma pieaugums vidēji būs 3%.

Ap 100 000 eiro "apēd" nepieciešamība palielināt pedagoģisko darbinieku atalgojumu līdz valdības noteiktajam līmenim. No šī gada valsts vairs nedod uzturēšanas izdevumus mūsu specializētajam bērnudārzam "Pumpuriņš". Tas atkal ir mīnus 80 000 eiro pašvaldības budžetam.

Budžets šogad ir ļoti saspringts. Bija jāsamazina visa veida uzturēšanas izdevumi visām pašvaldības iestādēm. Visām iestādēm būs jāsavelk josta. Cilvēki saprot, ka citas iespējas nav.

Mums Valkā ir tāda īpatnība, ka gan apkure, gan ūdensapgāde ir nevis atsevišķu pašvaldības uzņēmumu, bet gan domes nodaļu pārziņā. Mēs to administrējam un vadām. Sarežģītās sociāli ekonomiskās situācijas un iedzīvotāju zemās maksātspējas dēļ tādi uzņēmumi nevarētu pastāvēt, tie agrāk vai vēlāk bankrotētu. Dome visu naudu salika vienā kabatā, lai varētu rīkoties vissaimnieciskāk, izmantot naudu visefektīvāk.

Tāpēc mūsu budžeta kopīgos skaitļus īsti nevar salīdzināt ar citu pašvaldību budžetiem, kur ar komunālajiem pakalpojumiem nodarbojas pašvaldības dibināti uzņēmumi. Mums ir tikai pašvaldības uzņēmums "Valkas namsaimnieks", kas apsaimnieko pilsētas daudzdzīvokļu mājas.

Mēs redzam, ka pēdējo gadu aktīvais darbs, gan popularizējot Valku, gan strādājot ar uzņēmējiem, gan rūpīgi strādājot ar parādniekiem, ko mēs arī darām paši, ir devis pozitīvus rezultātus. Komunālo maksājumu disciplīna ir laba - vairāk nekā 98%. Tas ir ļoti labs rādītājs.

Pirms pāris gadiem jūs aicinājāt pensionārus no Rīgas pārcelties uz dzīvi Valkā. Kāda bija atsaucība?

Atsaucība bija liela. Uz dzīvi Valkā pārcēlās ne tikai pensionāri, bet arī ģimenes ar bērniem. Pat no Liepājas. Kad mani ievēlēja domes priekšsēdētāja amatā, Valkā bija vairāki desmiti tukšu pašvaldības dzīvokļu. Par tiem nācās maksāt domei, jo arī tukšie dzīvokļi ir jāapkurina. Pašvaldības naudu, kuru varējām izmantot lietderīgāk, kūpinājām gaisā. Tagad Valkā dzīvokļi ir pilni, ir izveidojusies pat rinda.

Valkā īstais iedzīvotāju skaits pieaug, bet deklarēto iedzīvotāju skaits samazinās. Tas atstāj sliktu iespaidu uz mūsu pilsētas budžetu.

Kas Igaunijā ir labāks nekā Latvijā, ka iedzīvotāji cenšas strādāt un deklarēties tur?

Igaunijā ir augstāks algu līmenis. Samērā daudz ir arī tādu cilvēku, kuri ir deklarējušies Valkā, bet strādā Igaunijā. Tie pārsvarā ir patriotiski noskaņoti cilvēki, kas ir valcēnieši jau vairākās paaudzēs. Motivācija, kāpēc daudzi cilvēki, kas pārceļas uz dzīvi Valkā, bet uzreiz deklarējas Valgā, ir arī pieeja medicīnas pakalpojumiem Igaunijā, kas ir gan labāki, gan lētāki un pieejamāki. Lielākajā daļā gadījumu valcēniešiem ārstēties ir jābrauc uz Valmieru. Arī pabalsti Igaunijā ir lielāki. Ja tev ir bērni, bērnu pabalsti Igaunijā ir lielāki. Ja zaudēsi darbu, Igaunijā saņemsi lielāku bezdarbnieka pabalstu. Tā ir pietiekami liela motivācija, lai izvēlētos deklarēties Igaunijā. Protams, arī igauņi to veicina. Pirms pāris gadiem viņi pat organizēja akciju "Ja tu strādā Valgā, lūdzu, arī deklarējies Valgā". Tad nodokļi aiziet Valgai. Igaunijā, ja cilvēks strādā Valgā, bet joprojām ir deklarējies Valkā, viņa iedzīvotāja ienākuma nodoklis nenonāk Valgas budžetā, bet tiek pārskaitīts kopējā Igaunijas budžetā, jo viņš skaitās nerezidents. Tad zaudē Valga. Tāpēc viņi cenšas latviešus pierunāt deklarēties Valgā, pat piedāvā konkrētas adreses. Protams, neformāli. Igaunijā var elektroniski deklarēt dzīvesvietu, to izdarīt ir ļoti vienkārši.

Ko varētu darīt, lai šo procesu mazinātu? Vai tas vispār ir iespējams?

Lai šo procesu mazinātu, mēs nolēmām par ES fondu naudu ne tikai remontēt ielas, kas ir ļoti svarīgi, bet arī ieguldīt to ražošanas ēku būvniecībā, lai tiktu radītas jaunas darba vietas. Es jau stāstīju, ka tiek būvētas divas jaunas ražošanas ēkas, kur telpas tiks iznomātas modernu ražotņu veidošanai. Būs vēl viens jauns ražošanas korpuss citā vietā Valkā un vēl viens Kārķos, lai būtu jaunas darba vietas arī laukos. Ja būs darba vietas Valkā, cilvēki arī deklarēsies Valkā. Tas ir tas, ko pašvaldība var darīt, lai aizkavētu iedzīvotāju aizplūšanu.

Otra lieta ir veselības aprūpe. Katru reizi, kad es satieku veselības ministri Andu Čakšu, cenšos viņu pārliecināt, ka kaut kas ir jādara, lai valcēnieši varētu ārstēties Valgā, bet Latvijas valsts par to samaksātu. Ja saskaitītu kopā, cik valcēniešiem izmaksā braukāšana pie ārstiem uz Valmieru, domāju, ka maksāt par valcēniešu ārstēšanos Valgā būtu izdevīgi gan cilvēkiem, gan valstij. Lai no Valkas aizbrauktu pie ārsta uz Valmieru, ir jātērē visa darba diena. Lai apmeklētu ārstu Valgā, pietiek ar stundu. Bet tādās kopsakarībās Latvijas valstī nav pieraduši domāt.

Protams, svarīga ir kopējā ekonomiskā izaugsme, par ko daudz tiek runāts, bet darbi, arī šā gada budžeta sakarā, ir pretēji. Pārāk liels optimists, ka Latvija tuvākajos gados varētu "noķert" Igauniju, es neesmu.

Vai Valkas novadā ir pietiekami labi attīstīta autobusu satiksme?

2009.gadā, veicot administratīvi teritoriālo reformu, tika solīts, ka tiks nodrošināta ērta autobusu satiksme no katra pagasta centra līdz jaunveidojamā novada centram. Pašreizējā situācija ar autobusu satiksmi starp Zvārtavas pagastu un Valku spilgti apliecina, ka valsts vārdi un darbi būtiski atšķiras. Tagad, kad tiek runāts par skolu tīkla optimizāciju, atkal tiek solīts nodrošināt, ka reorganizēto skolu bērni ērti varēs nokļūt lielākās skolās. Zvārtavas pagasts un daļa Valkas novada ir spilgts piemērs, ka cilvēkiem nav viselementārākās iespējas regulāri nokļūt novada centrā.

Valkas novada dome katru gadu ir vērsusies Vidzemes plānošanas reģionā, Autotransporta direkcijā ar lūgumu atklāt papildu reisus maršrutā Valka-Gauja-Gaujiena. Sabiedriskā transporta padome lūgumu neakceptēja, jo saņemtā informācija nav ļāvusi gūt pārliecību, ka "iedzīvotājiem satiksme ar Valku ir nepieciešama katru dienu". Pašvaldības arguments, ka tad, ja tiks atklāti papildu reisi, Zvārtavas pagasta iedzīvotāji varēs braukt uz Valku, varbūt meklēs darbu Valkā vai mācīsies, Autotransporta direkcijai nešķiet pietiekams. No Valkas novada domes Autotransporta direkcija par maršrutu no Zvārtavas pagasta prasa 30 000 eiro dotāciju. Regulāras autobusu satiksmes trūkums nopietni apgrūtinās arī iecerēto Zvārtavas pagastā esošās Ozolu skolas pārveidošanu par sākumskolu.

Nepietiekamais autobusu maršrutu tīkls, jauno kases aparātu ieviešana, mikrouzņēmumu nodokļa pacelšana ir valsts signāls lauku iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmējiem, ka viņi Latvijā nav vajadzīgi. Mani ārkārtīgi uztrauc, ka dažādo muļķīgo lēmumu summa cilvēkos rada arvien lielāku negāciju pret Latviju.

Ko būtisku ir izdevies realizēt Valkas domei?

Ar Šveices finanšu instrumenta palīdzību ir izdevies atvērt jaunu, skaistu, modernu jauniešu centru. Jaunieši savu brīvo laiku, brīvdienas un vakarus var pavadīt ar jēgu. Centrs jauniešu vidū ir kļuvis ļoti populārs, ceram izveidot arī tā otro kārtu. Meklējam naudu, lai centrā būtu arī tehniskās jaunrades iespējas, lai būtu iespējas iemācīt jauniešiem praktiskas lietas - strādāt ar virpu, būvēt robotus.

Mūsu lielais veiksmes stāsts ir tas, ka kopā ar Valgu mums Latvijas-Igaunijas sadarbības programmā tika rezervēti vairāk nekā trīs miljoni eiro centra pārplānošanai un pārbūvei robežzonā. 2.februārī pie mums atkal atbrauks arhitekti no Katalonijas pilsētas Barselonas, kuri uzvarēja starptautiskajā konkursā.

Esmu pagaidām redzējis tikai projekta skices. Tur būs gājēju iela no vienas baznīcas līdz otrai. Degradētā robežas zona tiks pārveidota. 2018.gada nogalē pilsētas centrs būs pilnīgi citādāks - ērts, mūsdienīgs. Latviešu un igauņu daļas tiks it kā savilktas kopā ar gājēju tiltiņu, ar rekreācijas zonu, ar vietu kopīgiem pasākumiem.

Protams, mums ir daudz pārmaiņu izglītībā. Mēs apvienojām Valkas pamatskolu un Valkas ģimnāziju. Izmantojot ES fondu finansējumu, tiek strādāts pie izglītības kvalitātes pakāpes paaugstināšanas eksaktajās zinībās - ķīmijā, fizikā, matemātikā, datorzinībās. Šā projekta laikā mēs plānojam renovēt vienu ēku par jaunu, modernu dienesta viesnīcu audzēkņiem.

Katru gadu neticami lieli līdzekļi tiek ieguldīti pagastu skolās. Pašvaldība sedz būtisku daļu no mazo lauku skolu uzturēšanas izmaksām.

Mēs esam uzsākuši arī sporta internāta izveidi. Ceru, ka pirmie audzēkņi tajā būs jau šogad. Mums ir unikāls basketbola klubs, kas spēlē gan Latvijas, gan Igaunijas čempionātā. Šogad mēs sāksim ļoti profesionāli strādāt ar topošajiem basketbolistiem. Ceru, ka nākamajā mācību gadā tādi būs jau 10 līdz 12 audzēkņi. Labi jaunie basketbolisti no visas Latvijas brauks mācīties un trenēties uz Valku. Katrā pagastā ir arī pašvaldības algots sporta organizators, kas rūpējas par vispusīgām sporta aktivitātēm, kas nepieciešamas cilvēka veselības nostiprināšanai.

Valka un Valga ir tāda vieta, kur ir radīti visi apstākļi pilnasinīgai, veselīgai dzīvošanai. Ir izveidota infrastruktūra - parki, veloceliņi, kas der arī skrituļošanai. Novadā ir izcila mākslas un laba mūzikas skola, kas svinēja 70 gadu jubileju skaisti izremontētās telpās ar sagādātiem jauniem mūzikas instrumentiem.

Arī kultūras jomā pagājušais gads bija bagātīgs. Valkā regulāri viesojas gan Nacionālā opera, gan Nacionālais balets. 5.februārī viesizrādēs redzēsim Ādolfa Adāna baletu "Žizele". Mēs kopā ar igauņiem cenšamies nodrošināt intensīvu kultūras un sporta dzīvi labā līmenī un dažādos žanros, ne tikai izklaidi.

Vai šogad Valkā būs kāds īpaši nozīmīgs pasākums?

Mums ir liels gandarījums, ka izdevās pārliecināt Kultūras ministriju un Saeimas deputātus par to, ka Latviešu pagaidu nacionālajai padomei (LPNP) ir beidzot jāierāda cienījama vieta Latvijas vēsturē. Šogad Valkā kopā ar visu Latviju svinēsim LPNP sasaukšanas simtgadi. Jubilejas sakarā būs vairāki lieli pasākumi. Valkā 28.maijā būs Brīvības vilciens, ar kuru uz pasākumu Valgas stacijā ieradīsies simtiem dalībnieku. LPNP simtgadei par godu Valkā notiks vēsturnieku konference, tiks atklāts piemineklis. Ceru, ka uz svinīgo pasākumu atbrauks visa valsts un Saeimas vadība.

Cik draudzīgi strādā Valkas novada domes deputāti?

No 15 Valkas novada domes deputātu vietām deviņas ieguva Vidzemes partija. Tad, kad mani ievēlēja par novada domes priekšsēdētāju, mans redzējums bija, ka pašvaldībā, īpaši ne pārāk lielā novadā, deputātiem nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā. Es toreiz uzrunāju pārējo sarakstu deputātus un rosināju visiem strādāt kopā. Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Vienotības" kopējā saraksta pārstāvim ir atbrīvotā mēra vietnieka amats. Līdzīga saruna man bija ar "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK saraksta deputātiem, bet viņi izvēlējās citu opozīcijas ceļu. Tagad viņiem ir pievienojies arī viens deputāts, kurš ir izstājies no "Vienotības". Viņi sauc sevi par Deputātu frakciju, nekonkretizējot nosaukumu. Tā ir Saeimas stila opozīcija, opozīcija opozīcijas dēļ. Opozicionāri raksta sūdzības Valsts kontrolei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Domes sēdēs bieži vien tiek izspēlētas intermēdijas, kas ir iepriekš iestudētas. Tas, protams, traucē. Pašvaldībā visiem deputātiem vajadzētu strādāt kopā, diskutēt, nevis taisīt politisku cirku.

Kādu prognozējat Valkas novada domi pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām?

Man negribas izteikt kādu skaļu prognozi. Es ar saviem domubiedriem strādāju no sirds, ceru, ka vēlētāji to novērtēs. Ja tā objektīvi paskatās, manuprāt, spēku samēram nākamajā Valkas novada domes sastāvā vajadzētu būt apmēram līdzīgam. Vienmēr ir sabiedrības daļa, kam patīk skaļi lozungi un politiķi, kas tos sludina. Atšķirībā no Pierīgas mums katrs eiro pirms izdošanas ir rūpīgi jāizvērtē. Mēs daudz darām izglītības, kultūras un sporta jomā. Ir cilvēki, kas saka, ka tās ir "greznuma lietas", ka būtu labi, ja visa nauda tiktu ieguldīta, piemēram, ietvju remontā. Savukārt mums ir svarīgi, lai Valkas novadā būtu pieejams viss spektrs pilnvērtīgai dzīvei.

Cik veiksmīgs projekts, jūsuprāt, ir Vidzemes partija, starp kuras dibinātājiem bijāt arī jūs?

Mums ir bijuši dažādi laiki un, kā jau pie latviešiem, dažādas iekšējas pretrunas. Ir cilvēki, kas no Vidzemes partijas ir aizgājuši, ir cilvēki, kas mums ir pievienojušies. Beidzamajā Vidzemes partijas kongresā notika vadības rokāde - es kļuvu par partijas priekšsēdētāju, bet ilggadējais partijas vadītājs Guntis Gladkins par manu vietnieku. Mēs vēlamies, lai Vidzemes partija sekmīgi startētu ne tikai nākamajās pašvaldību vēlēšanās, bet kopā ar "Reģionu aliansi" - arī nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mums nākamajās parlamenta vēlēšanās kopīgiem spēkiem jāpanāk labāks rezultāts, lai mēs varētu ietekmēt visā valstī notiekošo.

Esmu pārliecināts, ka Mārtiņa Bondara kā Latvijas Reģionu apvienības līdera potenciāls ir ar augošu tendenci. Es domāju, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās Latvijas Reģionu apvienība spēs pieteikt spēcīgāku deputātu kandidātu sarakstu un iegūt labāku rezultātu. Reģionālā politika patlaban ir vāja, reģioni nejūt, ka valsts par viņu attīstību domā.