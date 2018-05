Valkas dome nosūtījusi vēstuli Saeimai

Par speciāla likuma pieņemšanu valsts meža zemes atsavināšanai uzņēmējdarbības veicināšanai Valkas novada teritorijā

Valkas novada dome 21.maijā ir nosūtījusi vēstuli LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par speciāla likuma pieņemšanu valsts meža zemes atsavināšanai uzņēmējdarbības veicināšanai Valkas novada teritorijā.

“Šis olu un olu produktu ražotnes projekts ir nozīmīgs ne tikai Valkas novadam un visai Vidzemei, tas ir svarīgs arī visai Latvijai - gan no ekonomiskā pienesuma, gan no plānoto iekasēto nodokļu apjoma, bet visbūtiskākais – tas būs skaidrs signāls, vai Latvijā vispār ārvalstu investīcijas ir gaidītas”, komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. “Tādēļ es ļoti ceru, ka gan Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, gan Saeima to sapratīs, un būs gatava pieņemt šo īpašo likumu un darīt to maksimāli ātrā tempā”.