Valkā notiek 16. Lielais Labdarības robežtirgus

Vakar un šodien Valkā un Valgā notiek vasaras sezonas atklāšanas pasākums - 16. Lielais labdarības robežtirgus. Tas ir unikāls ar to, ka notiek vienā pilsētā - dvīņu pilsētās Valkā un Valgā un divās valstīs - Latvijā un Igaunijā. Lai gan sestdienas rīts neiepriecināja ar siltu sauli,taču jau no pulksten 9.30 tirgus plašajā teritorijā parādījās pircēji, kuri naski iegādājās dažādus stādus, augļu kokus un krūmus. Vairāki tirgotāji atzina, ka latvieši meklē to, kas nav kaimiņa dārzā. Savukārt igauņi labprāt pērk eksotiskus kokus un krūmus, arī nokareno puķu podus. Tirgotāji atzina, ka šis pavasaris ir gaužām kaprīzs, tāpēc tirgus varēja notikt pēc nedēļas. Taču neko darīt, tirgus ir tad, kad ir, tāpēc visi centās ieinteresēt pircējus ar savu piedāvājumu.