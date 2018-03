VARAM uzsāk latviešu remigrācijas atbalsta pilotprojektu

Ņemot vērā to, ka gandrīz visās Latvijas pašvaldībās ir novērojams būtisks iedzīvotāju samazinājums, remigrācijas veicināšanā būtiski ir ne tikai pasākumi valsts – ministriju līmenī, bet būtiska ir tieši pašvaldību loma. Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu latviešu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu.

Reģionālo koordinatoru galvenais uzdevums ir uzrunāt potenciālos remigrantus un noskaidrot to vajadzības, sagatavot atbilstošus piedāvājumus par darba un dzīves iespējām Latvijā. Būtiski, ka tā nav vienkārši aptauja par remigrantu vajadzībām – koordinatoriem būs jāuztur regulārs un atkārtots kontakts ar potenciālajiem remigrantiem, kā arī jāveido personiska pieeja.

Koordinatori saņems informāciju par:





· pašvaldību pakalpojumiem, īpaši par ģimenēm ar bērniem, piemēram, bērnudārzu un skolu pieejamību un atbalstu tam;

· dzīves vietu – pieejamo privāto un pašvaldības dzīvojamo fondu, ko var piedāvāt potenciālajiem remigrantiem (atbilstoši to specifikai);

· uzņēmējdarbības iespējām un darba iespējām, kas tiek sagatavots sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām kā vienots piedāvājums.



Ģimenes ir būtiska remigrācijas projekta mērķauditorija, tādēļ plānots veidot informatīvo platformu par ģimenēm pieejamiem pakalpojumiem, izmantojot jau esošo interneta vietni www.vietagimenei.lv vai www.paps.lv. Tajā jau šobrīd ir apkopoti pašvaldību atbalsta pakalpojumi (PAPs) ģimenēm ar bērniem.



Lai pilnvērtīgi nodrošinātu koordinatoru darbu, 2018. gada martā turpinās 10 pilotpašvaldību personāla atlase, kas būs daļa no koordinatoru tīkla, kā arī informatīvās platformas izveide. Vienlaikus šobrīd ir atlasīti reģionālie remigrācijas koordinatori piecos plānošanas reģionos. Līdz ar to ikvienam interesentam par remigrācijas jautājumiem jau ir iespēja sazināties, rakstot uz remigracija@paps.lv. Ja ir interese par konkrētu reģionu vai pašvaldību, tad ir iespēja sazināties ar kādu no reģionālajiem koordinatoriem:







· Kurzemē Kristīne Smilga, e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv, tālr. 26379446;





· Zemgalē Edgars Jānis Paulovičs, e-pasts: edgars.paulovics@zpr.gov.lv, tālr. 63028085;





· Rīgā Ramona Liepiņa-Krauja, e-pasts: koordinators@rpr.gov.lv; tālr. 29180869;





· Vidzemē Ija Groza, e-pasts: ija.groza@vidzeme.lv, tālr. 29287585;





· Latgalē Astrīda Leščinska, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv, tālr. 65423801