5 fakti, ko, iespējams, jūs nezinājāt par magnētisko rezonansi

Magnētiskā rezonanse (MR) ir viens no vizuālās diagnostikas izmeklējumiem, par ko dzirdējis ir vairums cilvēku, bet tikai nelielai daļai ir bijusi vajadzība to izmantot. Tāpēc daudzi fakti par šo izmeklējumi var arī nebūt zināmi. Šajā rakstā varēsiet uzzināt noderīgu informāciju un faktus par magnētisko rezonansi, tās norisi un priekšrocībām.





MR ir viens no jaunākajiem un perspektīvākajiem izmeklējumiem

Magnētiskā rezonanse ir viens no jaunākajiem un efektīvākajiem izmeklējumiem, kas plaši tiek izmantots medicīnā, lai ātri iegūtu augstas izšķirtspējas trīsdimensionālus attēlus no orgāniem un ķermeņa daļām. MR ir ļoti precīzs izmeklējums, kas ļauj pamanīt vissīkākās nianses, tāpēc tas ir neaizstājams neskaidru diagnožu gadījumā, arī tad, ja ar citām metodēm nav iespējams neteikt diagnozi, kā arī slimību diagnosticēšanā to agrīnā stadijā, kad tās ir grūti pamanīt, bet daudz efektīvāk ārstēt.





MR attēla kvalitāte ir atkarīga no iekārtas, kas tiek izmantota. Tāpēc, izvēloties iestādi, kur veikt MR, jāpainteresējas, vai izmeklējums tiek veikts ar jaunākās paaudzes iekārtu. VCA poliklīnikā magnētiskā rezonanse tiek veikta ar moderno “Signa 1,5 Excite HDX”, kas nodrošina vislabāko attēla precizitāti.





MR ir veselībai nekaitīgs un nesāpīgs izmeklējums

Vizuālajā diagnostikā daudzi izmeklējumi (rentgens un datortomogrāfija) ir ar jonizējošo starojumu, kas lielākās devās var atstāt ietekmi uz organismu. Nereti šis priekšstats tiek maldīgi attiecināts arī uz citiem izmeklējumiem, tajā skaitā uz magnētisko rezonansi. Bet MR nav jonizējošā starojuma, jo tā darbības pamatā ir magnētiskais lauks, kas nerada nekādu negatīvu un paliekošu ietekmi uz pacienta organismu.





MR nedrīkst veikt līdz 12. grūtniecības nedēļai

Šo faktu, iespējams, jūs nezinājāt. Magnētiskā rezonanse netiek veikta grūtniecības pirmajā trimestrī, jo var apdraudēt grūtniecību. Izņēmums var būt gadījums, ja sievietes dzīvība ir apdraudēta. Jebkurā gadījumā pirms izmeklējuma ārsts pacientei pārjautās par grūtniecības faktu, tomēr labāk jau būt par šo ierobežojumu lietas kursā un izvēlēties citu izmeklējumu vai nogaidīt līdz brīdim, kad MR ir droša un tiek akceptēta no ārstu puses.





MR nedrīkst veikt, ja ķermenī ir implanti un metāliski elementi

VCA radioloģijas speciālisti arī atgādina, ka MR nav iespējams veikt tiem pacientiem, kuriem organismā ir ievietoti kādi implanti — mākslīgās vārstules, neirostimulatori, iekšējās auss implanti, kardiostimulatori. Tas pats attiecas uz metāla svešķermeņiem. Izmeklējuma laikā magnētiskais lauks var negatīvi ietekmēt ierīču spēju darboties un apdraudēt pacienta veselību un dzīvību. Ja jums ir kāds implants vai metāla elements ķermenī, tad ziniet, ka magnētisko rezonansi jūsu veselības aprūpē nevarēs izmantot.





Pirms MR ir jānoņem metāliskie priekšmeti un jānotīra kosmētika

Vēl viens fakts — pirms izmeklējuma jānotīra kosmētika, jo arī tā var saturēt metāliskas daļiņas, kas bojā MR iekārtu un attēlu. Tāpat jānoņem visi aksesuāri — rotas, pulksteņi, jāizņem no kabatām maks, bankas karte, kas var tikt neatgriezeniski sabojāta. Protams, to visu atgādinās ārsts, bet, lai taupītu savu un ārsta laiku, labāk jau iepriekš sagatavoties.