7 idejas atpūtai divatā, ko izmēģināt jau šajā pavasarī

Pavasaris liek domāt par mīlestību ne tikai tiem, kuru sirdis ir brīvas, bet palīdz atsvaidzināt attiecības arī tiem, kuriem līdzās jau ir otra pusīte. Tāpēc ir laiks plānot randiņus un atpūtu gan sev pašiem, gan pamudināt to darīt arī citiem, jo mīlestība taču ir jāsvin!





Romantiska atpūta diviem būs lieliska dāvana gan pašiem sev, gan noderēs, ja domājat, kā apsveikt un iepriecināt citu pāri. Ar idejām dalās dāvanu serviss “Lieliska Dāvana”, kura sadarbības partneri piedāvā vairākus simtus dažādu pakalpojumu visā Latvijā un arī kaimiņu valstīs. Visu plašo piedāvājumu varat apskatīt vietnē www.lieliskadavana.lv.

1. SPA rituāls pārim

Kas var būt patīkamāk, kā kopā ar mīļoto cilvēku izbaudīt relaksējošas SPA procedūras. Piedāvājums šajā segmentā ir īpaši plašs. Padomāts par pakalpojumiem, kas piemēroti tieši pāriem — romantiska gaisotne, privāta atmosfēra, iespēja netraucēti baudīt divvientulību, īpašs SPA rituāls abiem kopā, pēc kura var baudīt dzērienu un otra sabiedrību. Tā ir lieliska ideja, ja abi no pāra ir nesteidzīgas, romantiskas atpūtas cienītāji un gatavi ļauties SPA meistaru prasmīgajām rokām. SPA rituāls pārim būs lieliska dāvana gan otrai pusītei, gan draugu un radu pāriem, kuri svin jubilejas vai plāno kāzas. Atpūta diviem — tā vienmēr ir laba doma! Kopīgs SPA rituāls izmaksās no 50 līdz 90 eiro.

2. Romantisks lidojums ar gaisa balonu

Ja mirklis pieprasa romantiku ar vērienu, tad laba ideja ir lidojums ar gaisa balonu. Tā būs jauna, satraucoša un īpaša pieredze, ko gūsiet abi kopā. Varēsiet no putna lidojuma ieraudzīt mūsu skaisto dabu un tās neatkārtojamās ainavas. Lidojumā līdzi varat paņemt piknika grozu ar uzkodām un šampanieti. Dzimšanas diena, bildinājums, kāzu jubileja, kāzu diena — tie visi ir īpaši mirkļi, ko vēlamies pavadīt kopā ar savu cilvēku. Kāpēc gan lai tas nebūtu virs zemes krāsainā gaisa balonā? Šādam pakalpojumam jārēķinās ar izmaksām vismaz 100 eiro un vairāk.

3. Romantiska izjāde ar zirgu

Ja vairāk pie sirds iet tāda atpūta diviem, kas ir kustībā un svaigā gaisā, tad varat izmēģināt izjādi ar zirgiem. Tie ir majestātiski un skaisti dzīvnieki, kas pozitīvi iespaido ikvienu, kurš ļaujas to šarmam. Ja arī iepriekš nav bijusi saskare ar jāšanu un zirgiem, tad par to nav jābažījas, jo profesionāls treneris visu parādīs un arī uzraudzīs izjādes laikā. Tas būs neierasts veids, kā izbaudīt skaistas ainavas. Ja vēl ir iespēja šo mirkli iemūžināt profesionālās fotogrāfijās, tad romantiskais pasākums būs patiešām izdevies. Izjāde divām personām — sākot no 40 eiro.

4. Lauku pirts vakars

Ja neesat SPA cienītāji, tad vienmēr var atgriezties pie latviešu tradicionālajiem pirts rituāliem. Lauku pirts vakars, kas sagatavots tieši jums diviem — ar visām rituālajām procedūrām, zāļu tēju, relaksāciju, romantisku divvientulību un īpašu lauku pirts atmosfēru. Tā būs gan atpūta, gan enerģijas iegūšana, gan atbrīvošanās no visā vecā un nevajadzīgā, jo pirts ir vieta, kur attīrīt gan miesu, gan garu, gan savu prātu. Pāriem, kuri domā, kā kopt un uzturēt labas attiecības, šī būs ļoti piemērota atpūta diviem.

5. Zvaigžņu vērošana observatorijā

Kas gan var būt romantiskāks par zvaignēm. Tā jau ir filmu klasika. Arī jūs varat doties vērot zvaigznes observatorijā. Tas būs vakars, kurā varēsiet izbaudīt romantiku, dabas varenības un bezgalības sajūtu, kas, veroties zvaigžņotās debesīs, sajūtama īpaši. Tā ir lieliska ideja kādam īpašam randiņam vai pat romantiskam bildinājumam. Zvaigznes varat doties vērot uz Ogres pusi — “StarSpace” observatorijā. Tas izmaksās nepilnus 30 eiro.