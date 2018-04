Aktuāli veidi, kā pelnīt tiešsaistē

Viena no lieliskajām lietām saistībā ar internetu ir tā, ka jūs varat uzsākt strādāt no mājām un paši priekš sevis jebkurā brīdī. Apnicis nīkt korporatīvajā birojā? Apnicis kārtējais ātrais kredīts jeb quick lån lielāku pirkumu nomaksai? Viss, kas jums nepieciešams, lai uzsāktu piepelnīties tiešsaistē, ir interneta pieslēgums un viedierīce, caur kuru darbosieties. Pelnīšana tiešsaistē patiesi spēj atbrīvot jūs no ikdienas biroja darba no 9 līdz 5 darba, sniegs jums vairāk laika saviem vaļaspriekiem un ģimenei. Kas zina – varbūt tieši jūsu vaļasprieks ir tas, kas palīdzēs jums nopelnīt tiešsaistē? Jo vēl viens plus internetam ir tas, ka ir tik daudz dažādu veidu, kā pelnīt naudu tiešsaistē. Lai sāktu, jums ir nepieciešams identificēt jums piemērotu un rentablu tirgus nišu – un, aiziet! Nevajadzēs ne pieņemt darbā personālu, ne izīrēt vietu birojam, ne arī iegādāties dārgas mēbeles. Esam apkopojuši pāris izmēģinātus un aktuālus veidus, kā pelnīt (vai piepelnīties) tiešsaistē:

Partneru mārketings (angliski pazīstams kā “Affiliate Marketing”)



Vai jūs zinājāt, ka partneru mārketings ir viens no vecākajiem tiešsaistes naudas pelnīšanas veidiem? Lūk, kā tas darbojas:

- Kā interneta uzņēmējam jums būs nepieciešama sava tīmekļa vietne: mājaslapa, blogs, sociālo tīklu platformas, pārdošanas / e-komercijas vietnes un tamlīdzīgi. Bet tā vietā, lai pārdotu savus produktus, jūs pārdodat citu uzņēmumu produktus. Jūs pat varat izmantot vairākas no šīm vietnēm vienlaicīgi, ja vēlaties, lai jūsu (un partnera) mārketinga ziņojumi nonāk pie plašākas sabiedrības.

- Kad klienti savā digitālajā platformā noklikšķina uz saites, kas publicēta kādā no jūsu rakstiem, lai veiktu pirkumu, tie tiek automātiski nogādāti jūsu partnera tiešsaistes vietnē, par ko jūs saņemsiet komisiju no katra pabeigtā pārdošanas darījuma. Un jums nebūs jānoņemas ar piegādi vai klientu apkalpošanu.

Dažādu lietu un pakalpojumu pārdošana tiešsaistes gigantos – Amazon, eBay un Etsy



Viens no ātrākajiem veidiem, kā uzsākt pārdot dažādas personīgi radītas lietas un pakalpojumus tiešsaistē, ir piesaistot trešo pušu jaudīgās tiešsaistes vietnes. E-komercijas giganti, piemēram, Amazon, eBay un Etsy, ir iespaidīgas un daudzu klientu pārbaudītas pārdošanas un mārketinga platformas, kurās regulāri iepērkas miljoniem cilvēku. Šīs milzu vietnes ļauj ērti izveidot pašam savu veikalu, lai klienti varētu pārlūkot jūsu produkciju, kā rezultātā jums nebūs nepieciešams izveidot savu, atsevišķu vietni. Šajos veikalos ir arī meklēšanas funkcija, lai ieinteresētie pircēji varētu viegli atrast tieši jūsu tiešsaistes veikalu. Šādā veidā jūs izvairieties no lielām izmaksām un grūtībām izveidot neatkarīgu e-komercijas vietni no nulles.

Emuāri un blogošana



Mūsdienās par teju jau vecmodīgo sauktā blogošana vēl joprojām ir dzīva un plaukstoša. Ja savā blogā regulāri sniedzat vērtīgu saturu un piesaistāt līdzīgi domājošus cilvēkus, kuri interesējas par jūsu tirgus nišas informāciju vai produktiem, ar blogošanu ir iespējams nopelnīt arī visai labi. Jūsu atbalstītāju un lasītāju pulks vēlēsies gan iegādāties, gan izmēģināt lietas, par kurām rakstāt un tā ir ideāla vide visdažādākajam partneru mārketingam. Šādā veidā varat tikt gan pie guvuma naudas izteiksmē, gan arī dažādiem praktiskiem labumiem no saviem partneriem. Jūs varat padarīt savu vietni vai tiešsaistes veikalu vēl pievilcīgu Google meklētājprogrammas acīs, ja regulāri pievienojat rakstus ar noderīgu informāciju, videoklipus, atsauces uz citiem sociāliem tīkliem utt. Tas nodrošina augstāku klasifikāciju Google meklētājprogrammā, un ļauj jums pakāpties uz augšu rezultātu atspoguļojumos.

Paldies par materiāliem raksta tapšanā sakām mūsu dāņu kolēģiem no tiešsaistes vietnes Penge247 DK, kas specializējas aktuālākajos personīgo finanšu jautājumos mūsdienu strauji mainīgajā laikmetā.