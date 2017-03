Ātrie kredīti uz garāku laika posmu – kā aizņemties gudri?

Situācijas, kad vajadzīgs aizdevums, ir dažādas. Reizēm aktuālā naudas summa ir salīdzinoši maza, un to viegli atmaksāt īsākā laika posmā, reizēm – finanses nepieciešamas lielāku ieceru īstenošanai un jāmeklē ilgtermiņa risinājums.

Mūsdienās iecienītie ātrie kredīti tiek izsniegti uz dažādiem termiņiem – vispopulārākie ir īstermiņa kredīti, taču vairāki kredītdevēji piedāvā arī patēriņa kredītus, kas jāatmaksā ilgākā laika posmā – veicot ikmēneša maksājumus. Tā ir iespēja aizņemties bez laikietilpīgu formalitāšu kārtošanas, izdarot tikai dažas vienkāršas darbības datorā.

Patēriņa kredīti parasti tiek noformēti, lai-

Veiktu mājokļa labiekārtošanas darbus;

Iegādātos sadzīves tehniku;

Veiktu citus lielākus pirkumus

Kā izvēlēties aizdevumu?

Ikviens kredīts ir atbildīgs lēmums, tādēļ pirms aizņemšanās būtiski izvērtēt gan tā nepieciešamību, gan savas iespējas aizdevumu atdot –

Nosaki vēlamo kredīta summu un optimālo atmaksas laiku;

Izvērtē plānoto ikmēneša maksājumu un samēro to ar ienākumiem;

Ņem vērā visus iespējamos riskus, kas saistās ar aizdevuma atmaksu

Kad izvērtēta aizdevuma nepieciešamība un savas iespējas to atmaksāt, atliek izvēlēties piemērotāko aizdevēju. To piedāvājums ir tik plašs, ka sākumā var gadīties apjukt. Taču pareizo lēmumu pieņemt palīdzēs vairāku faktoru izvērtēšana –

Pieejamā aizdevuma summa – pie kredītdevējiem pieejamas atšķirīgas kredīta summas. Tās var būt līdz vairākiem tūkstošiem;

Atmaksas termiņš- patēriņa kredīts jāatmaksā ilgākā laikā, parasti tas tiek noteikts no vairākiem mēnešiem līdz dažiem gadiem;

Procentu likmes- būtisks faktors, lai izvērtētu, cik ātrais kredīts tad galu galā izmaksās. Tieši tādēļ šim faktoram kredīta izvēlē var būt izšķiroša nozīme;

Aizņemšanās nosacījumi- Apskatot piedāvājumus uzmanību pievērs arī citiem līguma nosacījumiem, piemēram, vecuma ierobežojumam. Noteikti vērts uzzināt arī, kādas ir paredzētās soda sankcijas kredīta laicīgas neatdošanas gadījumā;

Papildu iespējas- noteikti uzzini, kādas papildu iespējas konkrētais aizdevējs piedāvā. Vai vajadzības gadījumā ir pieejamas kredītu brīvdienas? Vai darbojas klientu lojalitātes programmas, kas ļauj izmantot izdevīgākus piedāvājumus?

Kas vēl jāņem vērā, izvēloties aizdevēju?

Izvēloties piemērotāko aizdevēju, svarīgi vēl arī citi faktori, piemēram, uzticamība un citu kredītņēmēju atsauksmes. Pirmkārt, aizņemties vajadzētu no labi zināma kredītdevēja, kas strādā saskaņā ar Latvijas likumdošanu un nodrošina personas datu aizsardzību. Otrkārt lielu nozīme ir arī citu kredītņēmēju pieredzei- ja tā ir pozitīva, vari aizņemties droši.

Ferratum ātrie kredīti dažādiem dzīves gadījumiem

Viena no iespējām, ja aktuāla kredīta noformēšana, ir Ferratum Bank. Latvijā kompānija darbojas jau kopš 2007. gada, šajā laikā iemantojot lielu klientu uzticību. Ferratum Bank piedāvā drošus un pieejamus finanšu pakalpojumus – vairumā gadījumus aizdevums tiek izsniegts dažu minūšu laikā, bez sarežģītu formalitāšu kārtošanas.

Domājot par klientu ērtībām, Ferratum Bank regulāri uzlabo savu darbību un paplašina pakalpojumu klāstu. Apzinoties dažādās kredītņēmēju vajadzības, Ferratum Bank izsniedz:

Īstermiņa aizdevumus. Šie ātrie kredīti tiek izsniegti līdz 400 eiro uz termiņu līdz 30 dienām. Jāņem vērā, ka jaunajiem klientiem maksimālais apmērs ir 350 eiro, taču aizdevums tiek piešķirts bez procentiem. Tas nozīmē, ka pēc noteiktā atmaksas termiņa beigām jāatmaksā tikai aizdevuma pamatsumma;

Patēriņa kredītus. Lielāku ieceru īstenošanai noderīgs patēriņa kredīts līdz 1500 eiro apmērā. Atmaksas termiņš – 12 mēneši. Tāpat kā īstermiņa aizdevums, arī šis kredīts tiek piešķirts bez ķīlas un galvojuma, aizpildot pieteikumu internetā;

Kredītlimitu. Kredītlimits ir salīdzinoši jauna un mūsdienīga aizņemšanās iespēja, kas ļauj aizņemties iepriekš noteikta kredītlimita ietvaros. To nosaka aizdevējs, izvērtējot katra klienta maksātspēju. Jaunajiem klientiem pieejamais kredītlimits ir 1000 eiro, pastāvīgajiem – 1200. To var atmaksāt, veicot minimālo ikmēneša maksājumu vai arī lielāku summu pēc saviem ieskatiem. Maksājumi jāveic tikai par izmantoto summu. Tātad, ja esi noformējis kredītlimitu, bet to neizmanto, nekādi maksājumi jāveic nav. Tos, kas aizņemas pirmo reizi, gaida vēl kāda priekšrocība – pirmās 30 dienas kredītlimitu iespējams izmantot bez maksas. Tas nozīmē – ja izmantoto summu atdosi 30 dienu laikā, tai netiks aprēķināti procenti. Kredītlimits piedāvā iespēju papildu summu aizņemties pat tad, ja iepriekšējā vēl nav pilnībā atmaksāta – tādā gadījumā tiks pārrēķināts ikmēneša maksājums.

Kredīta noformēšanas nosacījumi

Lai noformētu Ferratum Bank aizdevumu, Tev jābūt Latvijas republikas pastāvīgajam iedzīvotājam vecumā no 21 gada. Būtisks aspekts ir arī pietiekams ienākumu līmenis un pozitīva kredītvēsture.

Ja atbilsti visām aizdevēja prasībām un esi izvērtējis kredīta nepieciešamību –

Veic reģistrāciju aizdevēja interneta vietnē un sedz 0,01 eiro reģistrācijas maksu. Tas nepieciešams drošības nolūkos;

Aizpildi pieteikumu, norādot aktuālo summu un termiņu;

Sagaidi lēmumu. Ja pieteikumu nosūtīsi Ferratum Bank darba laikā, atbilde būs zināma jau pēc neilga laika;

Ja lēmums būs pozitīvs, naudu savā bankas kontā saņemsi dažu minūšu laikā. Jāņem vērā, ka tas, cik ātri notiks pārskaitījums lielā mērā atkarīgs no banku darbības. Tādēļ, ja aizdevums vajadzīgs pēc iespējas ātrāk, pārliecinies, ka pārskaitījums notiks vienas bankas ietvaros.

Atbildīgas aizņemšanās nozīme

Ātrie kredīti var palīdzēt dažādās situācijās, turklāt tie ir salīdzinoši vienkārši noformējami. Taču, lai nerastos problēmas ar tā atmaksu, liela nozīme ir atbildīgai rīcībai-

Kredītu noformē tikai tad, ja tas patiešām nepieciešams;

Izvērtē savu maksātspēju. Ja noformē patēriņa kredītu, pārliecinies, ka ikmēneša maksājumu vari sabalansēt ar saviem ienākumiem un tas būtiski neietekmēs Tavu finansiālo stabilitāti;

Ja tomēr rodas kādas grūtības ar aizdevuma laicīgu atmaksu, nekavējoties sazinies ar aizdevēju, lai risinātu radušos situāciju





Ferratum Bank – ātrie kredīti dažādām vajadzībām. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas.